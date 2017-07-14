Так пропоем же оду Сабантую, друзья! Его краскам, ароматам, его играм и традициям. Воздадим должное его изобильному и хлебосольному дастархану, его нешуточному размаху и удали батыров, шуткам и веселым затеям, песням и танцам, вечно молодому задору и неиссякаемой душевной щедрости, ибо нет человека, который, однажды побывав на Сабантуе, не захотел бы вернуться сюда вновь. Вот и мы, в очередной раз приехав на гостеприимные зеленые поляны в Энколово, спешим поделиться с читателями своими впечатлениями.

Новые знакомства и счастье узнавания…

…Все смешалось на центральной поляне близ деревни Энколово: звуки, краски, ароматы, люди и животные. Который год подряд татаро-башкирские национальные автономии Санкт-Петербурга и Ленинградской области именно здесь, во Всеволожском районе, проводят свой главный национальный праздник. Сабантуй в Энколово традиционно собирает несколько тысяч человек.

И спешат сюда, на живописные зеленые луга и поляны, уж точно не только жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области и многочисленные гости из Татарстана и Башкортостана, из других республик, – спешат все, кому по сердцу дух и щедрость этого древнейшего национального праздника. Спешат за новыми впечатлениями, спешат обнять старых добрых знакомых и обрести новых друзей: ведь Санкт-Петербургский, Ленинградский Сабантуй – один из главных Сабантуев страны! И впечатлений, и эмоций здесь хватит всем, ибо давно из «местечкового праздника мусульманских народов, – как сказал один из высоких гостей, премьер-министр правительства Республики Башкортостан Артур Альбертович Шайнуров, – Сабантуй сегодня превратился в праздник планетарного масштаба. За этот летний период только в 2017 году Сабантуй уже отметили в 58 регионах Российской Федерации и более чем в 30 странах мира. Такой эмоциональный и нравственный акцент несет этот праздник»!

Акцентов и эмоций и в самом деле хватало! Тут народ столпился вокруг батыров, соревнующихся в традиционной национальной игре курэш, борьбе на поясах. Смысл борьбы: кто из двух потенциальных батыров так затянет пояс на своем сопернике, что вытолкнет его из круга. А «потенциальных» – потому, что только у одного-единственного участника, который победит всех, есть шанс получить это почетное народное звание – батыр, и завоевать главную награду – живого барана. Участие девушек в этой национальной борьбе не предусмотрено, зато горшки бить может кто угодно и сколько угодно! Глаза завязали, палку в руки дали и вперед, как говорится, «за орденами»! Ордена тоже на Сабантуе предусмотрены. Точнее – награды от республиканских властей Татарстана и Башкортостана, дипломы и почетные грамоты. Но об этом попозже, потому что так хочется окунуться в эту живую реку народной жизни!

Хочется все успеть посмотреть, везде побывать и все попробовать: и вкусный пирожок с мясом и картошкой – перемеч, и настоящий плов с бараниной, и травяной полезный чай, и вкусный чак-чак, который с готовностью демонстрируют казанские хлебозаводы и частные кондитеры! И мы с такой радостью окунаемся в это изобилие, ибо, как сказано одной из участниц, с которой мы в тот день познакомились: «Каждому дан шанс заняться своим любимым делом: хочешь ешь, а хочешь – куй!». Светлана Тухватуллина – коренная петербурженка, как она сама говорит о себе, «чистокровная русская», замужем за татарским парнем уже не один десяток лет. Приехали на Сабантуй всей семьей, и все три внучки – рыжекудрые красавицы, расцвеченные веснушками, горят желанием взять в руки молот и постучать по наковальне. Именную медаль (или, если хотите, фирменный знак) – на одной стороне скачущий всадник, как символ Сабантуя, а оборотная сторона медали – твой личный знак зодиака, – может выковать каждый, но, конечно, под руководством профессионального мастера… На добрую долгую память.

А кому-то останется песня. Два баяниста вдохновенно играют красивый национальный мотив, а муж с женой – Раиса и Михмет Мунасыповы заливаются соловьями. Поют с душой, прямо народные артисты! Тут же, на полянке, вокруг дуэта собирается небольшая заинтересованная аудитория, хлопают, подбадривают и подпевают, всячески поощряют народное творчество четы Мунасыповых.

– Петь любим! – признается Раиса Михайловна, – Сабантуй любим, весь год его ждем, дни считаем, когда приедем сюда, в Энколово. Башкирию свою родную любим, и этот праздник, эти песни наши родные – как поцелуй, как объятия Родины через тысячи километров.

Кричим «Да здравствует Сабантуй! Да здравствует Башкирия»! – и спешим далее, к следующим новым знакомствам и впечатлениям.

А на поляне – верблюд. Верблюд-красавец! Теплый пепельный окрас, гордая посадка головы, но «приглядись – в глазах его туман, раздумья и величья долгих странствий», и призванный «таскать горбы и беспокойных жен… и бубенцы пустяшные носить на осторожных и косматых лапах», гордый красавец склоняется в поклоне под рукой современного погонщика и покорно принимает в свои горбы шумливую детвору. Дети визжат от восторга. Ну а где еще, как не на Сабантуе, можно увидеть живого верблюда и покататься на нем?! Разве только в зоопарке. Но, согласитесь, это совсем не то.

А «самое то» – попрыгать в мешках по поляне, от души по-драться на подушках, сидя на бревне; покружиться на карусели, покататься на верблюде, с завязанными глазами большой палкой разбить маленький горшок под одобрительные крики и аплодисменты зрителей. Все это дает такой выброс адреналина, что за этими здоровыми эмоциями приезжают на Сабантуй и стар и млад. И членам правительства, и даже президентам, как показывает история праздников, «ничто человеческое не чуждо»!



Так зачем Ельцин горшки бил?

А Путин доставал маленькую монетку из большого чана с катыком? (Катык – это нечто среднее между сметаной и сливками). Да потому, что наши президенты, конечно же, были участниками Сабантуя! Кстати, Борис Ельцин на Сабантуе в городе Арске разбил горшок битой с первого удара, а Владимир Путин немножко помучился, прежде чем монетку из сметаны выловил! Премьер-министр Дмитрий Медведев поработал на одном из Сабантуев кузнецом. Доковал во фразе «Кузнецу счастья народн-ого» последний слог «ого»! И под дружные крики «Ого» – с честью справился с задачей.

Почетным гостям Сабантуя-2017 тоже, конечно же, были не чужды здоровые человеческие эмоции. И праздник в Энколово они приветствовали очень сердечно, находя для официальных приветствий такие теплые слова и эмоции, что зрительный зал под открытым небом постоянно отвечал на приветствия официальных лиц аплодисментами. От имени губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко всех присутствующих поздравил с праздником заместитель председателя правительства Ленинградской области по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области С.В. Яхнюк.

«Сабантуй давно и прочно ассоциируется с такими понятиями, как дружба, труд, семья. Празднование Сабантуя, объединяющее всех жителей нашего многонационального региона, стало замечательной, доброй традицией, позволяющей лучше узнать историю, культуру, народное творчество, ценности татарского и башкирского народа. И, конечно, Сабантуй – это радостный, изобильный праздник, где всегда рады гостям», – сказано в приветствии главы региона. А Сергей Васильевич Яхнюк напомнил, что на нынешних соревнованиях пахарей страны, которые проходили на полях Татарстана, третье, почетное место занял механизатор из Ленинградской области Александр Дерюгин. Мы можем гордиться нашим земляком из ЗАО «Племзавод «Приневское»!..

Об особенном смысле и значении этого праздника говорили председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, судья Конституционного суда РФ Гадис Гаджиев, председатель Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Раис Яркаев.

От имени руководства Республики Татарстан с Праздником плуга (а именно так переводится слово Сабантуй) собравшихся на центральной поляне в Энколово поздравил председатель Государственного совета Фарид Мухаметшин, постоянно переходя в своем приветственном слове с русского на татарский, с татарского опять на русский, и народ сопровождал его выступление постоянными аплодисментами. Наверное, потому, что многие вместе с Фаридом Хайрулловичем вспомнили и майданы своего детства, где можно было вдоволь поесть мороженого и знаменитых пирожков с мясом, показать свою удаль и силу и почувствовать себя неотъемлемой частью прекрасного сообщества под названием «народ»!

– И скажу так: мне в моей немалой жизни пришлось не на одном десятке Сабантуев быть – и в Австралии, и в Париже, и в Латвии, не говоря уж о российских праздниках, – делился своими впечатлениями Мухаметшин, – и это точно именно тот праздник, который служит объединению всех народов, населяющих нашу землю. И еще: Сабантуй можно сделать на городской площадке Северной столицы, можно на площади, конечно. Но это земной праздник, это праздник на траве. Это праздник души, и здесь, на траве, народ расцветает.

И, конечно, все гости Сабантуя – и рядовые, и почетные – отдали должное кулинарным талантам участников, попробовав и плов, и кумыс; кто хотел, продемонстрировал удаль молодецкую силу, и все остались в полном восторге от «живых картин жизни и быта Татарстана и Башкортостана». Это было такое увлекательное путешествие в историю и культуру, что мы вместе с делегациями почетных гостей тоже ходили от одной этнографической деревни к другой, постоянно узнавая что-то новое и неизвестное об известных вещах. Например…



«Кто ходил под мухой»?

Шестой год Республику Татарстан на нашем Сабантуе на полянах Энколово представляет Елабужский район и город Елабуга. Не первый год я затариваюсь знаменитыми жестяными крышками производства Елабужского металлического завода. По крышкам тоже можно изучать историю и знакомиться с великими россиянами, в разное время судьбою связанных с этим городом. Вот знаменитый ученый, физиолог В.М. Бехтерев, вот певец русской природы, живописец Иван Иванович Шишкин. Родом из Елабуги. Кто не знает, что великий поэт Марина Цветаева закончила свой земной путь в ссылке в этой самой Елабуге?..

– Дом сохранился, где она провела остаток своих дней, – рассказывала мне Анастасия Агишина, научный сотрудник Елабужского Государственного музея-заповедника, – там сейчас музей Марины Цветаевой. Да, точное место ее захоронения неизвестно, известно только примерно, но там сейчас и памятник установлен, и мемориальное надгробие. Памятник федерального значения.

А вот Надежда Андреевна Дурова, герой войны 1812 года, знаменитая кавалерист-девица, прожила в нашем городе более 30 лет, ее крестным отцом в литературе был Александр Сергеевич Пушкин, сподвигший ее на написание знаменитых «Записок кавалерист-девицы», которые она написала именно в Елабуге.

– А вы знаете, – продолжает Анастасия, – что наша Елабуга – уникальный город с тысячелетней историей? Наша история может потягаться по древности с Москвой и другими городами России. На земле Елабуги сохранился единственный памятник домонгольского периода Волжской Булгарии, так называемое Елабужское городище. И вот как раз отец художника Шишкина, Иван Васильевич Шишкин, будучи городским головой, стал восстанавливать эту крепость, которая приходила в запустение. А еще Елабуга стала четвертым городом в России, где появился водопровод. Да-да, первый деревянный водопровод был проложен в Елабуге в 1833 году, на 20 лет раньше, чем в Санкт-Петербурге, где он появился только в 1854-м. Это только то, что лежит «на поверхности истории», как говорится, так что приезжайте в Елабугу!

Анастасия рассказывает о своем родном городе, где она родилась, выросла и училась, так хорошо и вдохновенно, что вокруг нас собирается небольшое количество заинтересованных лиц.

– А что это такое? – вертит мужчина в руках крохотную рюмочку необычной формы. – Рюмка «Муха», – читает он с выражением. – Что за Муха-то такая?..

– Это бренд нашего музея, мы его и запатентовали под этим названием рюмка «Муха». И чтобы вам был понятен смысл крылатого выражения «ходить под мухой», напомню, что в старину трактирщики тоже имели кое-какое представление о пиаре. Чтобы привлечь посетителей в трактир, первую рюмку наливали гостю бесплатно. Но чтобы не «вылететь в трубу», рюмочка была такая крохотная, не более одной столовой ложки в нее помещалось, тем и обходились. Но посетители тоже, не будь дураками, могли за день обойти столько трактиров, попивая из этой самой «мухи», что к вечеру были вполне себе «под мухой». Проще говоря, набирались достаточно, вот отсюда это и появилось: «ходить под мухой!»

Мужики дружно смеются, покупают необычный сувенир, обещая, что всю оставшуюся жизнь теперь будут пить только такими, сувенирными дозами, а мы спешим туда, где кумыс наливают в полновесный стакан. «Кумысом сильно не напьешься», – комментирует силу своего традиционного национального напитка глава Абзелиловского района Республики Башкортостан Рим Сатыбалович Сынгизов. Кстати, Рим – очень распространенное имя в Башкортостане.

На площадке перед этнографической деревней Башкортостана – красно от красочных костюмов девушек и парней из народных коллективов танца и песни. Все готовы к приему делегации почетных гостей, которые обещали зайти попить кумыса. Спрашиваю Рима Сатыбаловича, всегда ли такая яркость красок присуща Башкортостану?

– Вы знаете, эти наши праздники, Сабантуи, проходят ведь не только на районном, федеральном уровне, в городах России, они издавна проводятся в любой деревне, – отвечает глава района. – И наши национальные одежды – часть нашей культуры, истории. Район у нас очень интернациональный, 17 национальностей проживают на территории в мире и согласии, роднятся между собой, культурами срастаются. Но если надо, мы за день в национальные наши костюмы тысячу человек нарядим, и все будут петь и танцевать! Я только один, наверное, в районе такой – не пою и не танцую! – смеется Сынгизов. Договорить нам не удается, потому что на пороге деревни появляются высокие гости из правительственных делегаций республик, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Им всем предлагают ступить, по древнему обычаю, на белую, чистейшую кошму у порога дома. Оставить, так сказать, все грустные и печальные мысли за порогом и с чистым сердцем протянуть руку дружбы хозяевам.

– Не все, наверное, знают, – начинает экскурсию по башкирской деревне глава района, – что само название нашей Республики – Башкортостан – означает буквально «медовая голова». Наша родина – общероссийская кладовая меда, потому что башкиры издревле занимались бортничеством, умели взять мед диких пчел.

И в этнографической деревне, созданной не только со знанием истории, традиций и уклада жизни, но и с фантазией и любовью, – есть все, что составляло праздничную и обыденную пелену жизни башкирской деревни, начиная с природной среды. Вот он, перед нашими глазами, знаменитый башкирский лес, птицы и звери, его населяющие, те самые древние «бортни», то есть ульи. Башкиры были всегда охотники, звероловы и великие наездники и воины. Недаром конный полк, где служили башкиры, наводил такой ужас на французов в войну 1812 года!.. Живые, рукотворные картинки создают образ республики. И, конечно, невозможно представить жизнь народа без песен и танцев. Народный замечательный коллектив «Сибай» так показывает танец под названием «Беркуты Урала», что кажется, еще чуть-чуть, и танцоры оторвутся от земли. И поет свою песню великий народный инструмент под названием «курай». Это такая… тростниковая флейта. О чем поет курай на Сабантуе, о чем рассказывает он нам?..

…Я пил мед диких пчел твоих, Башкортостан, я добывал рыжий мех хитрой лисицы в лесах твоих, чтобы сшить своей невесте красивый малахай, я пил воздух гор твоих и умылся водой твоих рек… Я навек твой, мой любимый Башкортостан… И еще поет курай о веселом Сабантуе, о прекрасной девушке, у которой глаза, как звезды, и о жеребце, у которого ноздри, как розы… И о том, как весело будет на празднике победить и получить звание батыра, и как славно будет познакомиться на празднике с лучшей девушкой на свете…

Заслушались мы песнями. И песнями курая, и песнями народного артиста Татарстана, заслуженного артиста России Альберта Асадуллина, и молодой певицы Лии Шансиной, и других талантливых и прекрасных певцов Башкортостана и Татарстана, и не заметили, как вечерняя заря опустилась на поляны Энколово, и люди стали сворачивать свои дастарханы, которые были расстелены прямо на полянах… Ведь Сабантуй – это праздник земли, праздник плуга, окончания весенних работ, это праздник на земле и праздник земли…



Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА