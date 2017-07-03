Юноши и девушки Всеволожского района собрались на турслет в Коккорево

С 30 июня по 2 июля в Коккорево, на территории лагеря отдыха «Ладожец», прошел Молодёжный туристический слёт Всеволожского района 2017 года. Он стал тринадцатым по счёту, и в нём приняло участие тринадцать команд, но несчастливая цифра на мероприятии никак не отразилась. Наоборот, в этом году команды продемонстрировали свою креативность и таланты.

Всего на половину очка вырвалась вперёд команда победителей. Эта команда называлась «Ух ты, мы с Охты» и представляла Кузьмоловское городское поселение. А со вторым и с третьим местом на турслёте ситуация оказалась ещё интереснее. Команды из Лесколовского СП и Романовского СП заработали одинаковое количество очков, но так как у представителей Лесколовского СП набралось в разных конкурсах больше призовых мест, то им и отдали второе место. На третьем месте – команда из Романовского СП.

Состязаться приходилось в довольно сложных конкурсах. В этом году молодых людей ожидали традиционный конкурс зарядок, конкурс приветствий, волейбол, мини-футбол, перетягивание каната, висячие сады, водный мяч, площадка ГТО и другие.

Условия конкурсов год от года совершенствуются и меняются. На этот процесс оказывают влияние и участники турслета. Например, в этом году они выразили настойчивое пожелание, чтобы при проведении футбольных матчей жюри вывешивало турнирные таблицы, как это давно уже принято на серьёзных соревнованиях, которые помогут решить многие спорные вопросы.

Главной темой на Всеволожском районном турслете – 2017 была объявлена экология. Молодёжь из Рахьи и Романовки независимо друг от друга приготовили представление о том, какая катастрофа нас ждёт в будущем, если мы не будем заботиться о родном крае. Но если мы объединим наши усилия и каждый из нас будет делать что-то для спасения природы, мы сумеем предотвратить катастрофу – такова была основная мысль всех выступлений, прозвучавших за три дня работы турслета.

Было ещё очень много интересных, ярких идей. Туристический слёт – одно из самых популярных у молодёжи Всеволожского района мероприятий, к нему готовятся заранее в течение всего года, а впечатления остаются на всю жизнь.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона КРУПНОВА