Выпускники всеволожского Мультицентра получили путёвку в новую жизнь

Сегодня 33 выпускника Мультицентра получили свидетельства о присвоении профессии рабочего и должности служащего. Учащиеся прошли подготовку по профессиям: «Уборщик служебных помещений», «Садовник» (модуль «Газонокосильщик»), «Оператор ЭВМ», «Изготовитель художественных изделий из бересты». Ещё одна группа обучающихся совершенствовала квалификацию по профессии «Швея».

Праздничное мероприятие с торжественными речами, подарками и добрыми напутствиями состоялось в КДЦ «Южный». Гостей было много. Это представители администрации, депутата города Всеволожска, работодатели.

– Ещё Владимир Маяковский писал, что: «нужные работники, столяры и плотники», – приводя в пример цитату знаменитого поэта отметила руководитель Мультицентра Ирина Дрозденко. – Хотелось бы, чтобы не только наши «столяры и плотники», но и операторы ЭВМ, специалисты по клинингу, швеи и представители других профессий были востребованы на рынке труда и прославили не только учреждение, в котором обучались, но нашу замечательную Ленинградскую область. Как говорят, где родился, там и пригодился. Отмечу, что 90% наших выпускников впервые получили шанс применить свои знания, ощутить свою значимость.

Поздравить выпускников этого уникального учебного заведения пришли заместитель главы администрации Всеволожского района по социальным развитию Елена Фролова и глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун.

– Я не перестаю восхищаться и удивляться этим уникальным учебным заведением, – отметила Елена Ивановна. – Сегодня в жизни выпускников начинается новый этап, новая веха в жизни. Это – замечательно. Успехов!

Ангелина Александровна отметила, что очень дорожит презентом, который был изготовлен и подарен выпускниками Мультицентра. Она вручила грамоты педагогам этого учреждения.

Директор Всеволожского филиала ГУ Центр занятости Елена Наделяева поздравила выпускников и педагогов и пригласила к сотрудничеству работодателей и выпускников. Не секрет, что сегодня это ведомство реализует широкий спектр проектов, направленных на трудоустройство людей с ОВЗ.

Ирэн ОВСЕПЯН