Обманутые дольщики 47-го региона приехали за ответами в областное правительство

Областное правительство предпринимает меры по защите прав пострадавших и активно ищет инвесторов. На очередной встрече чиновников, застройщиков и дольщиков, состоявшейся на этой неделе, звучали предложения сдвинуть процесс с мёртвой точки и привлечь к стройке честных инвесторов.

Если все пойдёт по плану, то уже к концу нынешнего года жильцы ЖСК «НовоДевяткино» во Всеволожском районе и ЖСК «ВзлетСтрой» в Гатчине, возможно, справят новоселье. Инвесторы выразили готовность завершить строительство.

– К сожалению, область не может напрямую инвестировать бюджетные средства в достройку коммерческих объектов, даже если квартиры в них выкуплены дольщиками, – отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. – Однако мы нашли эффективные механизмы привлечения на долгострои новых инвесторов из числа добросовестных строительных компаний. Для стимулирования их интереса к незавершённым проектам мы предлагаем дополнительные земельные участки, право продавать незабронированные дольщиками квартиры, помогаем с выкупом социальных объектов за счёт федеральных средств.

Предложенная правительством концепция позволит уже в ближайшие месяцы вывести на рынок долгостроя новых девелоперов, которые наконец должны обеспечить обманутых людей квартирами. Взамен строителям разрешат увеличить этажность будущих объектов и площади под застройку. Объекты социальной инфраструктуры возьмёт на себя областной бюджет.

Ирэн ОВСЕПЯН