О том, что платить за потребленный природный газ необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчетным, знает каждый абонент. Но на практике, к сожалению, отнюдь не все граждане следуют этому правилу. В результате появляются должники.

Работа с этой категорией граждан у поставщика газа – компании «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» – начинается с первого дня просрочки платежа и продолжается ровно до того момента, пока долг не будет оплачен. Информация о наличии задолженности направляется абоненту-должнику как в письменном виде, так и сообщается по телефону. Но бывают случаи, когда должники сознательно отказываются платить по счетам. В таких ситуациях приходится идти на принудительное отключение неплательщиков от газоснабжения.

Это и произошло 19 июня текущего года, когда сотрудники «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» совместно со специалистами газораспределительной организации провели во Всеволожском районе рейд по отключению должников от газоснабжения.

Газоснабжение было приостановлено шести абонентам, проживающим в частных домовладениях на улицах: Фонвизина, Лермонтова, Андерсоновская, Грибоедова и Чернышевского. Задолженность потребителей, которым была приостановлена поставка газа, составила от 50 до 190 тыс. рублей.

В рейде приняли участие контролёры абонентского пункта компании «Газпром межрегионгаз СПб» города Всеволожска. Руководивший рейдом начальник группы юридической работы отдела по работе с населением Сергей Поздняков так прокомментировал правомерность данной акции: «В соответствии с законодательством компания-поставщик «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» вправе в одностороннем порядке приостановить абоненту-должнику подачу газа при условии, если он не оплатил потребленный газ уже за два месяца. То есть если абонент забывал или сознательно игнорировал оплату потребленного газа в течение двух месяцев, то по истечении этого периода он останется без газа.

Накануне отключения абонент получит от поставщика газа одно уведомление о предстоящем отключении – за 20 дней до дня приостановления подачи газа. После этого специалисты газовой службы произведут работы по отключению газа.

Пользуясь случаем, информирую абонентов, что компания «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» в полном объеме исполняет свои обязательства по поставке газа и напоминаю о необходимости оплачивать газ своевременно, что соответствует договорным отношениям.

Отключение должников – это крайняя мера (не применяется в период отопительного сезона, если у должника нет иных источников теплоснабжения), и применяется в соответствии с «Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549».

Здесь уместно также привести комментарий начальника управления по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербурга Дениса Австрийского: «По оперативным данным, просроченный долг за поставленный природный газ жителей Всеволожского района достиг 31 млн рублей. Чтобы не допустить роста задолженности, мы будем вынуждены продолжить кампанию по приостановке газоснабжения.

В ближайшее время наши специалисты проведут рейды в Выборгском и Тихвинском районах Ленинградской области».

Потребителям газа необходимо знать!

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет:

1) ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок

- от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;

- начиная с 91 дня и далее – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;

2) приостановку газоснабжения до полной оплаты долга. Работы по отключению и повторному подключению газа выполняются за счет абонента;

3) взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек.

Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы могут в установленном порядке:

- наложить арест на имущество;

- принудительно реализовать имущество;

- ограничить выезд такого лица за границу.

В завершение скажем, что в странах ЕС, как правило, потребители газа вносят авансовый платёж, т.е. «вставляют» в прибор учёта газа платёжную карточку, согласно которой получают газ. Когда лимит оплаты исчерпывается, газ потребителю перестаёт поступать автоматически…

В настоящее время у нас об этом можно только мечтать, а «газовщики» вынуждены будут ездить и «отрезать» газ у неплательщиков, выслушивая в свой адрес много нелестного, видя много слёз, а иногда и подвергаясь прямой опасности от агрессивных граждан.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО