Торжественная церемония вручения выпускникам школ Всеволожского района медалей «За особые успехи в учении» состоялась 21 июня в Доме учёных им. А.М. Горького. А сегодня, 23 июня, в Российском государственном академическом театре драмы им. А.С. Пушкина состоится чествование выпускников, окончивших школы и учреждения профессионального образования Ленинградской области в 2017 году на «отлично».

В этом году школы района выпустили из своих стен 88 медалистов. Больше всего медалистов – 13 человек – дал Лицей № 1 г. Всеволожска, по шесть медалей получили выпускники Бугровской школы, школы № 6 г. Всеволожска, Сертоловской школы № 2. Пятерых медалистов выпустила Колтушская школа, столько же – школа пос. им. Морозова и Сертоловская школа № 1.

По четыре медали у Всеволожских школ № 3 и № 4, у Кузьмоловской, Ново-Девяткинской школы и Гимназии г. Сертолово. Три медали вручены выпускникам Лесколовского Центра образования, по две медали – выпускникам Агалатовской школы, школы № 2 Всеволожска, гимназии «Грейс», ЦО «Кудрово», Лесновского ЦО, Рахьинского ЦО и Романовской школы. Свердловский ЦО и Щегловская школа подготовили по одному медалисту. Выпускников, показавших отличные успехи в обучении, поздравили руководители Всеволожского района.

В 2017 году школы Ленинградской области окончили 4 750 выпускников, 613 – с медалями «За особые успехи в учении». Из учреждений профессионального образования региона выпускается 4 067 человек, из которых 114 завершили обучение на отлично.

Фото Антона ЛЯПИНА