Мастер-класс для юнармейцев «Магия слова: как общаться, чтобы тебя слушали и понимали» прошел во Всеволожском лицее № 1.

Занятия прошли не в форме скучной лекции, а занимательного тренинга. Ребята внимательно слушали доктора педагогических наук, кандидата филологических наук, профессора, руководителя научно-просветительского центра «Арт логос» Наталию Синичкину. В ходе интерактивной части мероприятия участники смогли применить новые знания и закрепить полученные навыки по выстраиванию конструктивных диалогов.

Автором и куратором программы выступила руководитель регионального отделения Всероссийского молодежного военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Ленобласти, заместитель директора «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» Маргарита Куортти. Мероприятие состоялось при поддержке комитета по образованию районной администрации и научно-просветительского центра «Арт логос».

Конечно, не всем суждено срывать аплодисменты во время публичных выступлений. Но та вера в себя, которую ребята обрели в ходе урока, поможет им в будущем.

Соб. инф.

Фото предоставлено ГБУК ЛО «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни»