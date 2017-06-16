В связи с началом производства работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по Всеволожскому проспекту, расположенного в границах от ул. Гоголя до ул. Взлетной, с 25 по 30 июня возможны кратковременные прекращения транспортного движения на данном участке автомобильной дороги.
Юнармейцев научили ораторскому искусству
Мастер-класс для юнармейцев «Магия слова: как общаться, чтобы тебя слушали и понимали» прошел во Всеволожском лицее № 1.
Занятия прошли не в форме скучной лекции, а занимательного тренинга. Ребята внимательно слушали доктора педагогических наук, кандидата филологических наук, профессора, руководителя научно-просветительского центра «Арт логос» Наталию Синичкину. В ходе интерактивной части мероприятия участники смогли применить новые знания и закрепить полученные навыки по выстраиванию конструктивных диалогов.
Автором и куратором программы выступила руководитель регионального отделения Всероссийского молодежного военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Ленобласти, заместитель директора «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» Маргарита Куортти. Мероприятие состоялось при поддержке комитета по образованию районной администрации и научно-просветительского центра «Арт логос».
Конечно, не всем суждено срывать аплодисменты во время публичных выступлений. Но та вера в себя, которую ребята обрели в ходе урока, поможет им в будущем.
Соб. инф.
Фото предоставлено ГБУК ЛО «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни»