Всеволожск отметил День России

12 июня во Всеволожске состоялись массовые гулянья, посвященные Дню России.

Праздничная программа была интересной и разнообразной. В рамках мероприятия прошли мастер-классы, выставки декоративно-прикладного искусства, марафон по сбору средств благотворительным фондом «Ольга», направленный на организацию летней оздоровительной кампании для детей с ОВЗ, шахматно-шашечный турнир и концерт с участием популярных артистов.

В песенном марафоне «Поем всей Россией» принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По случаю праздника с торжественной речью к собравшимся обратились глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ольга Ковальчук и руководитель администрации Андрей Низовский. Они вручили паспорта 14-летним подросткам и наградили лучшие семьи района.

– Позвольте от лица администрации поздравить вас с Днем России, пожелать всем нам мира, счастья и здоровья, – отметил Андрей Низовский. – Оппоненты пытаются нас ослабить, разъединить, в нашей многонациональности они видят, может быть, слабое звено. Но они ошибаются, мы – сильная, крепкая, единая страна.

По случаю праздника прошел парад Дружбы, в котором приняли участие представители разных национальностей.

– Сегодня в 47-м регионе проживают представители более 140 национальностей, – отметил один из инициаторов парада, директор Дома дружбы Ленинградской области Владимир Михайленко. – Одна из уникальных особенностей области – это то, что здесь наряду с русскими проживают коренные народы – вепсы, водь, ижоры, а также тихвинские карелы, ингерманландские финны. Это наше культурное богатство, мы этим гордимся. Всеволожский район можно назвать лакмусовой бумагой многонациональной культурной палитры. Это один из самых многонациональных «мегаполисов» области, на территории которого дружно живут представители многочисленных национальностей, в том числе коренных малочисленных народов.

– Для нас День России – важный праздник, – делится впечатлениями руководитель Коми общины Ленобласти Валентина Зезегова. – Это чудесно, когда представители разных национальностей дружно живут на российской земле. Мы бережно чтим наши национальные традиции и одновременно уважаем культуру других народов. Ведь так важно уметь дружить! Недаром говорят: «Птица богата крыльями, а человек дружбой».

Завершился праздник фейерверком.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА