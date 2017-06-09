8 июня в Культурно-досуговом центре «Южный» прошел районный конкурс по флористике «Мир фантазии – 2017». В соревновании приняли участие как признанные мастера, так и дебютанты.

В рамках конкурса участники должны были выполнить по два задания: изготовление венка на тему «День семьи, любви и верности» для «Дебютантов», оформление напольной флористической композиции на тему «Королевская гора» для «Мастеров» и сюрпризная работа для обеих номинаций. В этом году сюрпризной работой стало оформление мужского летнего букета. Кроме того, в конкурсе приняли участие воспитанники Всеволожского дома-интерната под руководством Татьяны Соловьевой. Большинство ребят пока что только учатся искусству составления цветочных композиций, однако одна из учениц школы-интерната – Екатерина Говцаненко – в этом году выступила в номинации «Дебютант».

Также в рамках конкурса «Мир фантазии – 2017» жительница поселка Стеклянный Татьяна Фролова представила арт-класс по изготовлению цветов из полимерной глины.

Почетные грамоты победителям вручил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. Поздравляя победителей и участников конкурса, он сказал: «Я люблю дарить цветы. Выбирая букет, я всегда думаю о том, какое настроение он несет. Должен сказать, что все работы участников сегодняшнего конкурса – это изящное воплощение радости и добра. Конечно, компетентное жюри определит призеров, но я считаю, что сегодня здесь победители все, потому что вы все подарили нам один большой цветочный праздник!»

Грамоты Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» в номинации «Мастер» получили:

I место – Елена Юрьевна Бадалова;

II место – Вероника Игоревна Киронесян;

III место – Ксения Алексеевна Борисенко.

Грамоты Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» в номинации «Дебютант» получили:

I место – Екатерина Ивановна Говцаненко;

II место – Наталья Юрьевна Везелева;

III место – Ольга Васильевна Обновленская.

Фото Антона ЛЯПИНА