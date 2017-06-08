На повестке дня межведомственной комиссии – борьба с наркотиками

7 июня в администрации Всеволожского района под председательством заместителя главы администрации по безопасности Валерия Половинкина прошло очередное заседание антинаркотической комиссии. Встреча совпала с началом антинаркотической акции «Область без наркотиков», которая проходит во всех районах Ленинградской области до 6 июля.

В совещании участвовали представители всех муниципальных и федеральных структур, отвечающих за работу по профилактике и борьбе с проявлениями наркомании во Всеволожском районе.

В ходе заседания были заслушаны сообщения представителей Токсовского и Щегловского поселений о профилактических мероприятиях. С докладом также выступил депутат областного Законодательного собрания Сергей Караваев.

Каждый выступавший так или иначе сделал акцент на необходимости активного участия граждан в борьбе со всеми проявлениями наркомании. Слагаемые успеха – бдительность, неравнодушие каждого и взаимодействие с правоохранительными органами.

О вкладе работников культуры и социальной защиты населения Всеволожского района в дело борьбы и профилактики наркомании рассказали начальник отдела культуры районной администрации Наталья Краскова и представитель районного комитета по социальным вопросам Юлия Ахматшина.

Просветительская деятельность, пропаганда здорового образа жизни, привлечение подрастающего поколения к проявлению себя в творчестве и созидательном труде, духовное развитие личности – вот общие для всех цели, достижение которых обеспечивает социальную безопасность и благополучие.