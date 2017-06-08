12 июня на Юбилейной площади пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню России. Праздничные гулянья будут длиться весь день. Обширная программа праздника предусматривает развлечения для детей и взрослых.

Праздничная программа:

10.00 – 19.00 – Благотворительный марафон по сбору средств Всеволожским благотворительным фондом «Ольга», направленный на организацию летней оздоровительной кампании для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

10.00 – 21.00 – Мастер-классы, выставка декоративно-прикладного творчества и национальных культур, выставка-продажа промышленных и сувенирных товаров, дегустация национальной кухни, работа детских аттракционов.

10.00 – Детская спортивно-развлекательная эстафета.

10.00 – Шахматно-шашечный блиц-турнир Всеволожского района.

11.00 – Детская интерактивная программа.

11.30 – Прием нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне».

11.30 – Соревнования по армрестлингу.

12.00 – Соревнования по стритболу.

12.40 – Парад Дружбы народов с участием представителей национальных автономий и диаспор под эгидой ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области».

13.00 – Торжественное открытие праздничного мероприятия.

13.30 – Эстрадно-джазовый ансамбль Terra Incognita.

14.00 – Районный фестиваль творчества «Россия – Родина моя!»

19.10 – Молодежный флешмоб.

19.20 – Песенный марафон «Поем всей Россией».

20.00 – Финалисты шоу «Битва хоров» телеканала «Россия 1» – хор Михаила Бублика.

20.55 – Исполнение Гимна Российской Федерации, праздничный фейерверк из разноцветных шаров.