7 июня в администрации Всеволожского района под председательством заместителя главы администрации по безопасности Валерия Половинкина прошло очередное заседание антинаркотической комиссии. Встреча совпала с началом антинаркотической акции «Область без наркотиков», которая проходит во всех районах Ленинградской области до 6 июля. В совещании участвовали представители всех муниципальных
Праздничные мероприятия во Всеволожске, посвященные Дню России
12 июня на Юбилейной площади пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню России. Праздничные гулянья будут длиться весь день. Обширная программа праздника предусматривает развлечения для детей и взрослых.
Праздничная программа:
10.00 – 19.00 – Благотворительный марафон по сбору средств Всеволожским благотворительным фондом «Ольга», направленный на организацию летней оздоровительной кампании для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
10.00 – 21.00 – Мастер-классы, выставка декоративно-прикладного творчества и национальных культур, выставка-продажа промышленных и сувенирных товаров, дегустация национальной кухни, работа детских аттракционов.
10.00 – Детская спортивно-развлекательная эстафета.
10.00 – Шахматно-шашечный блиц-турнир Всеволожского района.
11.00 – Детская интерактивная программа.
11.30 – Прием нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне».
11.30 – Соревнования по армрестлингу.
12.00 – Соревнования по стритболу.
12.40 – Парад Дружбы народов с участием представителей национальных автономий и диаспор под эгидой ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области».
13.00 – Торжественное открытие праздничного мероприятия.
13.30 – Эстрадно-джазовый ансамбль Terra Incognita.
14.00 – Районный фестиваль творчества «Россия – Родина моя!»
19.10 – Молодежный флешмоб.
19.20 – Песенный марафон «Поем всей Россией».
20.00 – Финалисты шоу «Битва хоров» телеканала «Россия 1» – хор Михаила Бублика.
20.55 – Исполнение Гимна Российской Федерации, праздничный фейерверк из разноцветных шаров.