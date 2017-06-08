Девятнадцать лучших социально ориентированных инициатив получат поддержку из областного бюджета. Такое решение принято экспертным советом по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.

Общий объём предоставляемых субсидий составляет 6,7 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти. Среди победителей конкурса – просветительские, экологические, культурные, социальные проекты в различных районах Ленинградской области. В частности, АНО «Центр коренных народов» проведет цикл мероприятий по истории и культуре исконных жителей Ленинградской области: русских, вепсов, води, ижор и карел. Театральная компания «Ковчег» отправится на гастроли по детским оздоровительным лагерям области, а также выступит на молодежном образовательном форуме «Ладога».

Участники проекта «Доступные маршруты Ленинградской области» при поддержке благотворительного фонда «Место под солнцем» создадут интерактивную карту туристских маршрутов региона для людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, будут реализованы два экологических проекта: межрегиональная общественная организация «Мусора. Больше. Нет» во Всеволожском районе вместе с волонтерами уберёт территорию, а региональное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» в проекте «Подари дерево» вместе с воспитанниками детских садов и школьниками посадят хвойные и плодовые деревья. Организаторы приурочат акции к Году экологии в России.

В число победителей конкурсного отбора вошли также проекты ветеранских организаций МО Сертолово и Тихвинского района.