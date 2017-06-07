В преддверии Дня медицинского работника губернатор 47-го региона Александр Дрозденко совершил рабочую поездку в Ленинградскую областную клиническую больницу. Там глава региона осмотрел отремонтированные помещения, а также провел совещание, темой которого стало развитие инновационных проектов в здравоохранении Ленинградской области.

В поездке губернатора сопровождал председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин, в качестве принимающей стороны выступила главный врач ЛОКБ Татьяна Тюрина.

Губернатор по достоинству оценил эффективность использования средств, вложенных в ремонт и оборудование, отметив, что в настоящее время Ленинградская областная клиническая больница соответствует тому стандарту, к которому и следует стремиться. Ежегодно на капитальный ремонт ЛОКБ из областного бюджета направляется около 200 миллионов рублей, ещё до 100 миллионов каждый год выделяется на переоснащение стационара.

В 2016-м здесь были приведены в порядок отделения онкогематологии № 1 и № 2, клинико-диагностическая лаборатория, физиотерапевтическое отделение, реанимация и интенсивная терапия, бактериологическая лаборатория и холл.

Открывая совещание, Александр Дрозденко особо подчеркнул, что в Ленинградской области реализуется целый ряд инновационных проектов в сфере здравоохранения. Среди них – проект «Вежливая регистратура», стартовавший в мае 2016 года. Цель проекта – устранение очередей в регистратуры и кабинеты врачей, а также достижение слаженной работы амбулаторно-поликлинической службы и высокого уровня комфорта при оказании медицинской помощи. Лидеры в его реализации – Всеволожская КМБ, Токсовская РБ, Гатчинская КМБ и Тихвинская МБ.

Также были названы проект по организации отделений скорой и неотложной помощи в составе стационаров, проект по внедрению методики дистанционного диспансерного наблюдения больных с артериальной гипертензией и другие.

Примечательно, что в числе приоритетных, так называемых «губернаторских» проектов, – создание онкологического центра в поселке Кузьмоловский и областной детской больницы с поликлиникой в городе Сертолово. Таким образом, Всеволожский район находится в зоне особого внимания областного здравоохранения.

Отдельной темой обсуждения стало развитие дистанционных методов обследования и наблюдения больных, в том числе системы телемедицинской консультации. Третий год в регионе реализуется проект «Дистанционное диспансерное наблюдение пациентов с использованием персональных устройств». Пилотной площадкой проекта стала Всеволожская клиническая межрайонная больница.

Главной задачей здравоохранения Ленобласти на ближайшие годы, по словам губернатора, должно быть обеспечение доступной и качественной медпомощи в первичном звене медицинских учреждений. Пока же 85% жалоб пациентов приходит именно из поликлиник, ФАПов и амбулаторий, и только оставшиеся 15% – из больниц.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградкой области