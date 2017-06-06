В конце минувшей недели Всеволожское региональное отделение «Всероссийского общества инвалидов» и клуб «Сириус» устроили для детей с ограниченными возможностями праздник. Мальчишки и девчонки плясали, водили хоровод и выполняли разные интересные задания. Праздник был приурочен ко Дню защиты детей. Ребят ждали конкурсы, развлекательные мероприятия и другие приятные сюрпризы.

– Наша цель – социализация детей с ОВЗ, – говорит руководитель клуба «Сириус» при ВРО ЛО организации «Всероссийское общество инвалидов» Ирина Иовлева. – Нельзя забывать об их проблемах. Хочется, чтобы на таких деток чаще обращали внимание и отношение общества изменилось к ним. Не надо проявлять жалость, нужно просто относиться к таким детям с пониманием.

– Очень рада, что у детишек с ОВЗ появилась возможность принимать участие в таких праздниках, – делится впечатлениями Анастасия, которая привела на праздник своих детей. – Безусловно, когда в семье появляется особый ребенок, родители сталкиваются с большими трудностями. Каждый родитель мечтает, чтобы дети были здоровы. Уж лучше самим болеть, чем видеть боль ребенка. Все мы связываем свое счастье со здоровьем детей.

Анастасия отметила, что, с одной стороны, у нас часто родители изолируют своих сыновей и дочерей с особыми нуждами от общества, поэтому дети ограничены в общении, у них практически нет друзей. С другой – родители здоровых деток противятся общению ребят с ОВЗ.

– Не секрет, что сегодня самая большая проблема – это отношение к инвалидам в обществе, – отмечает председатель ВРО ЛО организации «Всероссийское общество инвалидов» Любовь Кордюкова. – Главное во всех этих ситуациях, не обращать внимания на недостатки, на инвалидность, а видеть в каждом ребенке – человека. Если мы изменим свое отношение к ребятишкам с ОВЗ, то и все остальное улучшится.

Ирэн ОВСЕПЯН