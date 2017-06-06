Елена Геннадьевна Глинская завоевала 1 место в категории «Начинающий пользователь» на VII Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Пенсионерка из Нового Девяткино стала лучшей в номинации «Работа в поисковой системе «Яндекс». Победительницу поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В финале VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, проходившего в Петербурге, приняли участие команды 74-х субъектов Российской Федерации – от Калининграда до Сахалина, а также соотечественники из Армении, Беларуси, Дании, Нидерландов, Польши, Словакии и Финляндии. Всего Северная столица встречала более 200 участников и гостей турнира.

Обязательное условие участия в чемпионате – финалисты должны быть старше 55 лет (для женщин) и 60 (для мужчин). Все они стали лучшими среди пенсионеров, принявших участие в районных и областных отборочных турах, которые проходили весной по всей стране.

Более 15% участников нынешних соревнований перешагнули 70-летний рубеж, а двое «многоборцев» в этом году празднуют свое 80-летие. Традиционно среди участников больше женщин, но отрадно, что число мужчин растёт с каждым годом.

Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров организован Союзом пенсионеров России и правительством Санкт-Петербурга при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.

Кроме Елены Геннадьевны Глинской, от Всеволожского района в чемпионате принял участие еще один пользователь из Нового Девяткино – Александр Васильевич Балыков.