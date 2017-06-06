Сегодня на транспортной развязке КАД на пересечении с Рябовским шоссе полностью перекрыт съезд № 4 и введены ограничения пропускной способности на путепроводе над КАД.

«Съезд будет перекрыт в течение двух суток, а в период с 6 по 16 июня в направлении города Всеволожска будет закрыта одна полоса движения и ещё одна полоса в направлении улицы Красина, по оставшимся полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», – сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Будут установлены временные дорожные знаки и водоналивные барьеры. Также будут смонтированы сигнальные фонари дежурного освещения.