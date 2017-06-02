Итак, «Узорица» – это больше, чем счастье», – сказала автору этой статьи десятилетняя девочка, с пяти лет занимающаяся в этом уникальном коллективе. «А что же это тогда? – спросили мы ее. – Это вся наша жизнь! – ответила девчушка.

Ее зовут Оля Иванова, и половину своей коротенькой жизни она провела не только за школьной партой, но и на сцене. Репетиции, поездки, гастроли, конкурсы… Бесконечные выступления на различных районных, областных и всероссийских праздниках. Конкурсы: областные, районные, всероссийские и международные. Победы. Их список в районных, областных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях занимает несколько страниц. Поражения? О них нам неизвестно. «Узорица» – уникальный коллектив, бесконечно талантливый и неизменно новый. Об этом коллективе, его руководителях, о талантах и поклонниках Образцового коллектива ансамбля русской музыки и песни «Узорица» наш сегодняшний рассказ.

В апреле ансамблю, который, без всяких сомнений, является одним из лучших детских коллективов страны и гордостью Всеволожского района и Ленинградской области, исполнилось 20 лет. И у нас есть, как говорится, хороший информационный повод поговорить на такую неожиданную философскую тему, как счастье.

Почему так счастливы эти 150 детей, несколько раз в день открывающих двери репетиционных классов? (На самом деле их гораздо больше, с учетом выпускников, не расстающихся с «Узорицей»!) Почему так счастливы 300 мам и пап и еще 600 бабушек и дедушек этих детей? (На самом деле их тоже гораздо больше, потому что есть еще дяди и тети и просто хорошие знакомые!) Почему так счастливы были все, кто пришел в тот апрельский день на юбилейный концерт лучшего коллектива Дворца детского и юношеского творчества Всеволожского района в прекрасный актовый зал школы № 1 в микрорайоне Кудрово? Зал был выбран не случайно – он гораздо больше зрительного зала КДЦ в мкр Южный, но и он не вмещал всех желающих прикоснуться к этой светлой радости, которая проливается на зрителей, когда на сцене поет и пляшет ансамбль «Узорица». Всем хочется согреться у этого творческого костра, всем хочется хоть на несколько часов почувствовать себя счастливыми! Так мы понимаем феномен этого коллектива. И вот несколько монологов и диалогов о счастье, запечатленных нами с фотокорреспондентом Антоном Ляпиным в тот счастливый для многих день. Он останавливал мгновения счастья на фотопленке, ну а я, подобно герою известного романа братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», коллекционировала философскую, этическую и метафизическую субстанцию счастья в прозе.

Диалог первый: с участниками

Или сестрица Аленушка и все ее братья и сестры. Алена Иванова, солистка ансамбля и лауреат множества конкурсов как в составе старшей группы ансамбля, так и в номинации «Вокал»; счастливый обладатель, как сказали бы специалисты, «голоса богатого тембра, большого диапазона и сильного звучания». Не будучи специалистами, скажем проще: песня в исполнении Алены летит вольно и широко, поет она, как дышит. Очень по-русски… Про «Край березовый» и «Рябину кудрявую», о страданиях «По такому поводу» и про многое другое, из чего и состоит та самая загадочная русская душа. Две ее младшие коллеги – родная сестричка Оля, с которой мы и начали этот рассказ, и двоюродная сестричка Алина Кучаева – поют в ансамбле пять лет. Пришли в «Узорицу» вслед за старшей сестрой. Стаж Алены в ансамбле – десять лет.

– Это незабываемых десять лет счастья! – говорит нам Алена, которой в этом году исполняется 17, она учится в 10 классе, на будущий год заканчивает школу и твердо знает, чего хочет в этой жизни. – Я уже советовалась и с родителями, и с нашими руководителями, и с Анной Александровной и с Владимиром Юрьевичем, и решила, что буду поступать в Институт культуры, чтобы продолжить творчество, и вернуться, скорее всего, в родной коллектив уже в качестве педагога. Не могу себе представить, как я буду без своего коллектива жить, потому что это еще больше, чем увлечение, это больше, чем какой бы то ни было кружок. Для меня «Узорица» – это второй дом, где я провожу очень много времени, это моя семья, и все мальчики и девочки – мои братья и сестры.

– Они здесь, в коллективе, и дни рождения отмечают, и на гастроли, и на экскурсии вместе ездят, и вообще очень дружные ребята! – подтвердил и папа сестер Ивановых, растягивая меха баяна. Все складно получается: дочка поет, а папа Александр перебирает баянные кнопочки. Он готовит сюрприз для предстоящего юбилейного концерта. Секретов выдавать не хочет, намекает только, что родители тоже готовились к знаменательному событию – 20-летию ансамбля – и подошли к этому, соответственно, творчески, тоже действуя как одна большая семья.

Эту особенную черту жизни и деятельности коллектива подчеркивали все, с кем нам довелось в тот день побеседовать. Еще две замечательные, очень талантливые и очень именитые (лауреаты и победители многих конкурсов) солистки ансамбля Мария Кудрявцева и Юлия Шакурова тоже занимаются и поют в ансамбле по десять лет, с детского сада. Не сговариваясь, рассказывают о своей жизни в тех же выражениях: песня, «Узорица» – это огромная часть жизни, без которой нет полноты жизни. Говорят о том, как здорово им повезло, что встретились на их, пока коротеньком, жизненном пути такие педагоги, как Владимир Юрьевич Архипов и Анна Александровна Финогенова, а теперь и Татьяна, и Марина Финогеновы, Екатерина Смирнова…

– Да все, все без исключения наши преподаватели, – рассказывали нам Маша и Юля, – по-настоящему уникальные люди! В чем их уникальность? Они очень креативные, они умеют в любом произведении найти такую изюминку, что оно становится совершенно неподражаемым, песня становится просто грандиозным шоу! Особенно умеет найти «свое» в любом, самом простом произведении, в песне, которую пели все, или в той, которой уже сто лет, конечно, Владимир Юрьевич. Он и композитор, песни пишет замечательные! Наша «Узорица» – это что-то грандиозное, и нам невероятно повезло, что мы все здесь встретились, просто тем, что она есть в нашей жизни.

В общем, дети как дети. Только современный телевизор их немножко испортил. Речь тоже порой в переводе нуждается: «креативный», «шоу»… Но самое главное во всей этой истории, что руководители и создатели «Узорицы» – люди очень творческие, и действительно умеют любую песню превратить в маленький спектакль, найти то единственное, неповторимое звучание и подачу, которые получаются только у них. Да и дети в «Узорице» (беру свои слова обратно!) – не совсем обычные. Это понимаешь сразу, как только весь этот пестрый, огромный коллектив выходит на сцену. От мала до велика, потому что в коллективе несколько возрастных групп. Самые младшие – «Узоринка», куда приходят дети с трех лет, едва умеющие говорить, и завершая старшими, которые хоть завтра могли бы стать победителями какого-нибудь детского, а то и не детского голоса. Поют они порой уже совершенно по-взрослому, профессионально.

– Как это у вас все так получилось, – спросили мы, улучив буквально минуту перед концертом, художественного руководителя коллектива Владимира Юрьевича Архипова, – как получилось, что чуть ли не каждый второй участник вашего коллектива – звезда, а на стенке уже места нет для нового диплома лауреата какого-либо конкурса? И вот наш диалог с одним из тех…

Кто зажигает звёзды

В юбилейный год для ансамбля «Узорица» назовем их всех, потому что вклад каждого из педагогов в его неповторимое звучание также уникален. Анна Александровна Финогенова, еще один руководитель ансамбля, – победитель областного конкурса педагогического мастерства 2007 года, лауреат Международного конкурса. Две ее дочери, которые поют в «Узорице» с семи лет, практически со дня основания коллектива: Марина и Татьяна Финогеновы, обе выпускницы ансамбля, обе окончили Санкт-Петербургский государственный университет культуры и вернулись в «Узорицу» педагогами по вокалу. Татьяна и Марина – лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов, дважды каждая из сестер становилась обладателем грантов Президента Путина по поддержке талантливой молодежи.

Игре на классической домбре и балалайке детишек обучает очень молодая и очень талантливая выпускница музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского, студентка РГПУ имени Герцена Екатерина Андреевна Смирнова, а игре на баяне – Софья Маратовна Егорова, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, студентка Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Титулы и звания педагогов – еще одно подтверждение их высокого профессионализма.

Но все-таки главная фигура в этой музыкальной партии (надеемся, мы никого не обидим этим утверждением!) – Владимир Юрьевич Архипов. Выпускник Санкт-Петербургской консерватории, педагог высшей квалификационной категории, лауреат Международного конкурса, концертмейстер, талантливый композитор и аранжировщик, автор многих произведений, которые исполняет ансамбль. Дипломант премии «За написание музыки лирические песни о Родине». И… почетный гражданин штата Небраска. Признаться, за мою немалую творческую жизнь мне впервые довелось встретиться с почетным гражданином далекого американского штата, и пришлось полюбопытствовать у Всемирной паутины: а кто и почему может стать Почетным гражданином 37 штата Америки – Небраска. Очень интересно все-таки! У нас в стране таких граждан-то – раз, два и обчелся! А тут рядышком, в Разметелево!..

Так вот, такое звание присуждается в Небраске в общем-то, как и у нас, – по подтвержденным не теорией, а практикой выдающимся заслугам. В области искусства, культуры, педагогики, науки. Из награжденных этим редким званием наших соотечественников я отыскала землячку – музыкального и общественного деятеля Евгению Выходцеву, известную в мире хоровых дирижеров как в нашей стране, так и за рубежом, всю

войну проработавшую в блокадном Ленинграде. Из наших современников – директора одной из московских школ, заслуженного учителя России и мастера спорта СССР Алексея Васильевича Крестьянинова. И наш земляк, в то время руководитель детского ансамбля Санкт-Петербурга «Жар-птица», баянист-виртуоз, покоривший своей игрой такой далекий от Всеволожска американский штат Небраска. В столице штата, городе Линкольне, губернатор штата и госсекретарь в далеких 90-х в каминном зале парламента вручили сертификат Почетного гражданина нашему земляку Владимиру Архипову, о чем есть соответствующая запись в архивах штата Небраска.

Впрочем, сам герой об этом факте своей биографии не обмолвился ни словом, мы с Владимиром Юрьевичем говорили о других звездах и звездочках.

– Вы понимаете, – говорил создатель «Узорицы», – дело совсем не в том, чтобы они стали так называемыми «звездами»! У кого-то получится стать известным, у кого-то нет. Так случилось, ибо у каждого своя мера таланта. Вот для меня главное, чтобы они вышли отсюда, из нашего коллектива, воспитанными людьми! И не только в смысле музыкального воспитания. Чтобы они выросли в настоящих граждан нашей страны, чтобы они были культурными и воспитанными людьми во всех смыслах этого слова, чтобы они были терпимы к тем, кто заведомо слабее и не так талантлив, к нашим пожилым людям. Чтобы нам не было за них стыдно, и когда мы выезжаем на какие-то фестивали, конкурсы, в музеи ходим – все, кто встречает наших детей в разных местах нашей страны, за рубежом, все в один голос говорят «спасибо» за воспитание наших детей. Наши дети, утверждают все, отличаются всегда воспитанностью.

КОРР. Прекрасная цель, Владимир Юрьевич! Но вот я послушала ваших детей, много раз слышала на разных площадках, и мне кажется, вы им душу даете, потому что русская песня – это сокровище нашей души. Для этого самому надо иметь многое за душой. Почему именно к детям, к педагогике потянулась ваша душа? Ведь вы были очень успешный исполнитель, лауреат и дипломант…

АРХИПОВ. Судьба так повернулась, и отказываться от нее было невозможно. И я счастлив, что 20 лет назад, когда мы начали создавать этот коллектив, на меня сошло озарение, чем мне надо заниматься. Потому что до того я принадлежал как бы сам себе, да, ездил на гастроли, выступал, а тут вдруг появились дети. Изначально маленький кружок баяна, аккордеона, потом предложили создать ансамбль. Шесть человек всего пели! На сегодняшний день 150 человек! Пять возрастных групп, сотни песен в репертуаре. Есть группа выпускников, которые профессионально выступают и поют на различных больших сценах: в БКЗ «Октябрьский», в Концертном зале у Финляндского, недавно был Пасхальный фестиваль, мы выступали у Казанского собора, на главной сцене Пасхального фестиваля. Нас приглашают на большие концерты, ансамбль известен в Москве и за рубежом, пять грантов президентских имеют наши солисты. Недавно наш солист, который продолжает учебу в университете, был отправлен выступать за Санкт-Петербург на Дельфийских играх, и стал дипломантом.

И когда я вижу, как горят их глаза, когда мы начинаем репетировать что-то новое, как бегут они на репетиции «со всех ног», как бы ни устали в школе, как они дружат, как становятся семьей, как растут на наших глазах и вырастают, становясь личностями, профессионалами… Что еще человеку надо?.. Я счастлив этим.

«А у нас ноне белый день»

А между тем на сцене актового зала прекрасной школы № 1 шли последние приготовления к концерту. Интересно было наблюдать за этим ответственным и очень творческим процессом: наяву перед твоими глазами лепится, шлифуется образ, наносятся последние штрихи на картину бытия «Узорицы» на сцене. Это буйство красок, эти так быстро сменяющие друг друга кадры некой киноленты, в которой и динамика, и движение, и одухотворенные лица детей и педагогов. Руководит этим сложным процессом на сцене Анна Александровна Финогенова: полководец, генерал, а может быть, и маршал. Или генеральный штаб по проведению праздника: «Налево, спускаемся по лестнице!» – командует она самым маленьким. – «Направо, за кулисы! Пропускаете вперед среднюю группу…» – это уже старшим. Как заправский полководец, Анна Александровна выводит и разводит на сцене свои поющие полки.

И они поют, «узоринка» к «узорице», сплетаются голоса в радостную и яркую картину, вышивают голосами это полотно серебром и золотом, шелками и вечными символами. Поют о любви к Родине и о том, как прекрасно жить на свете, о любви и о верности, о казачьей чести и доблести. Поют русские народные песни «На сторонке» и «А у нас ноне белый день», «зажигают» калужские припевки и плясовую. Поют песни композитора В. Архипова «Наша Родина Россия» и «Сторона родная», знаменитую казачью «Любо» и песню из репертуара Елены Ваенги «Желаю». Да много чего поют, вызывая восторг и бурные аплодисменты в зале, где яблоку негде упасть, в котором родители, бабушки и дедушки, просто знакомые и почетные гости.

Поздравить Образцовый детский коллектив ансамбля русской музыки и песни «Узорица» с 20-летием приехали заместитель главы администрации по социальному развитию МО «Всеволожский муниципальный район» Е.И. Фролова, директор Дома детского (юношеского творчества) Всеволожского района А.Т. Моржинский, начальник отдела культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Н.В. Краскова, главы сельских поселений из Колтушей и Разметелево, многочисленные социальные партнеры – директор ГБОУ ДО Центр «Ладога» Т.И. Маевская, директор МОУ «Разметелевская СОШ» А.В. Шарапов, директор МОБУ «Кудровская СОШ» Е.А. Кузнецова, многие-многие другие, просто друзья: народный артист России Юрий Кузнецов и ансамбль казачьей песни «Кунаки». Кто не сумел приехать, прислали видеопоздравления и телеграммы. Например, директор Международного конкурса «Волшебная феерия» Ольга Николаевна Яковлева и руководители организационного комитета Международного конкурса национального творчества «Без границ», в котором есть такие слова, которые очень уместно будет сегодня процитировать:

«Дорогие наши «Узорчата»! Уже 20 лет вы приобщаете молодежь к народной музыке, вы зажигаете в сердцах как самих участников, так и зрителей неподдельный интерес к фольклорному искусству. 20 лет вы возрождаете народные традиции, каждым своим выступлением вы дарите публике частичку любви, добра и счастья!

Огромное вам спасибо и низкий поклон за ваш вклад в развитие русской народной музыкальной культуры, за вашу преданность великому делу. Желаем вам успехов, творческого вдохновения и дальнейшего процветания. Мы очень вас любим и очень вами гордимся».

Мы, журналисты и читатели нашей газеты, присоединяемся к этим пожеланиям и поздравлениям! И, конечно, пожелаем новых свершений, наград и грамот к уже существующим. А их, если только перечислять, не хватит всех страниц нашей газеты. И, конечно, поздравляем руководителей коллектива: приказом Министра образования и науки РФ «За выдающиеся заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд» художественному руководителю Дворца детского и юношеского творчества МО «Всеволожский муниципальный район» В.Ю. Архипову присвоено почетное звание «Почетный работник сферы образования». А.А. Финогенова награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. Почетными грамотами Главы МО «Всеволожский муниципальный район» награждены педагоги дополнительного образования М.Н. Финогенова и Т.Н. Негальша. Грамотой Комитета по образованию Всеволожского района награждена педагог Е.А. Смирнова.

Грамотой Дворца детского и юношеского творчества Всеволожского района награждена педагог дополнительного образования С.М. Егорова. Грамотами и подарками награжден и в целом коллектив «Узорицы». Фейерверк наград пролился в этот день на замечательный, очень талантливый и всеми любимый коллектив. Еще раз поздравляем!

Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА