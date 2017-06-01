Сегодня, 1 июня, у Всеволожского центра культуры и досуга прошло мероприятие «Классики в российской провинции». В его рамках любой желающий мог прочитать наизусть стихи и прозу любимых авторов. Организовали мероприятие комитет по культуре Ленобласти, Ассоциация малых туристских городов и Всеволожский ЦКД. В нашей стране акция
Станция «Девяткино» становится доступнее
Сегодня, 1 июня, открывается второй кассовый зал на станции метро «Девяткино».
Теперь для пассажиров будут работать еще два кассовых окна и шесть автоматов для продажи жетонов и пополнения электронных проездных документов, сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.
Открытие второго кассового зала значительно облегчит пассажирам доступ на станцию в часы пик.