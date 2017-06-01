Сегодня, 1 июня, открывается второй кассовый зал на станции метро «Девяткино».

Теперь для пассажиров будут работать еще два кассовых окна и шесть автоматов для продажи жетонов и пополнения электронных проездных документов, сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

Открытие второго кассового зала значительно облегчит пассажирам доступ на станцию в часы пик.