В воскресенье, 28 мая, на ледовом стадионе «Ладога Арена» в поселке Колтуши прошел этап ежегодного Всероссийского фестиваля массовых танцев на льду и фигурного катания «Петровский лед». По словам учредителей фестиваля – руководителей школы-студии фигурного катания «Маска» – его целью является содействие развитию и популяризации новой дисциплины – спортивного балета на коньках и спортивного театра на льду.

Членами жюри стали судьи международной категории по одиночному, парному и синхронному катанию Т.А. Бессонова и Л.А. Федосеева, участница ледового шоу Disney on ice USA Д.А. Кривенко и ведущая балерина Санкт-Петербургского театра балета им. Чайковского Т.В. Фокина.

В этом году на катке «Ладога Арена» выступило 12 команд, в числе которых три команды из Москвы, достойно представившие нашу страну на чемпионате мира по спортивному балету на льду в США в апреле этого года. Команда Ice Crystal заняла 4 место, уступив пьедестал французам всего на несколько сотых баллов. Санкт-Петербург представила титулованная команда детского театра на льду «Маска». Также участниками фестиваля стали ребята из Красногрска, Ярославля и города Видное.

Фестиваль фигурного катания – это не только наработка соревновательного опыта и практики, для молодых спортсменов – это еще и шанс получить спортивный разряд.

Юные фигуристы состязались в нескольких категориях, но в конечном результате победила любовь к спорту и искусству.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА