30 мая в Культурно-досуговом центре «Южный» состоялась церемония закрытия II муниципального фестиваля педагогического мастерства «Профессиональный успех». На торжественном мероприятии глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский наградил лучших работников сферы образования района. Среди гостей присутствовали руководители образовательных учреждений района, победители и участники муниципальных, региональных и всероссийских
В Колтушах заискрился «Петровский лед»
В воскресенье, 28 мая, на ледовом стадионе «Ладога Арена» в поселке Колтуши прошел этап ежегодного Всероссийского фестиваля массовых танцев на льду и фигурного катания «Петровский лед». По словам учредителей фестиваля – руководителей школы-студии фигурного катания «Маска» – его целью является содействие развитию и популяризации новой дисциплины – спортивного балета на коньках и спортивного театра на льду.
Членами жюри стали судьи международной категории по одиночному, парному и синхронному катанию Т.А. Бессонова и Л.А. Федосеева, участница ледового шоу Disney on ice USA Д.А. Кривенко и ведущая балерина Санкт-Петербургского театра балета им. Чайковского Т.В. Фокина.
В этом году на катке «Ладога Арена» выступило 12 команд, в числе которых три команды из Москвы, достойно представившие нашу страну на чемпионате мира по спортивному балету на льду в США в апреле этого года. Команда Ice Crystal заняла 4 место, уступив пьедестал французам всего на несколько сотых баллов. Санкт-Петербург представила титулованная команда детского театра на льду «Маска». Также участниками фестиваля стали ребята из Красногрска, Ярославля и города Видное.
Фестиваль фигурного катания – это не только наработка соревновательного опыта и практики, для молодых спортсменов – это еще и шанс получить спортивный разряд.
Юные фигуристы состязались в нескольких категориях, но в конечном результате победила любовь к спорту и искусству.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА