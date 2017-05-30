Расширенная встреча с жителями города Сертолово пройдет 1 июня в актовом зале Сертоловской школы № 1 по адресу: ул. Школьная, д. 1. На встрече, которая начнется в 17.00, будут присутствовать представители правительства Ленобласти, администрации Всеволожского района, города Сертолово, областного и районного комитетов образования, а также Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области.

Напомним, 26 мая прошла встреча с инициативной группой горожан, посвященная ликвидации очереди в детские сады в городе Сертолово. Кроме жителей, в администрацию города приехали заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин, председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти Сергей Тарасов, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, а также генеральный директор ООО «ЦБИ».

Жители города были проинформированы о том, что после проведения планового комплектования и выдачи направлений в функционирующие детские сады на 1 июня сохранится потребность в предоставлении места 440 детям в возрасте от трех до семи лет. При этом, согласно планам, 1 сентября будет открыт детский сад на 210 мест, простроенный ООО «КВС-Сертолово» по адресу: Кореловский пер., д. 2. Также на территории Сертолово в 2017 году планируется ввод в эксплуатацию детского сада на 240 мест на ул. Кожемякина, д. 9, строительство которого ведет ООО «ЦБИ».

Таким образом, до конца 2017 года в городе Сертолово будет введено дополнительно 450 мест в новых детских садах. Исходя из расчетов, всем детям старше трех лет, зарегистрированным по состоянию на май 2017 года в системе «Электронный детский сад» (далее – АИС ЭДС), будет предоставлено место в муниципальном дошкольном учреждении. В соответствии с санитарными нормами и правилами будет проведено доукомплектование новых детских садов не менее чем на 100 дополнительных мест, и при отсутствии в АИС ЭДС контингента старше трех лет будет рассмотрена возможность формирования в новом детском саду на ул. Кожемякина групп для детей раннего возраста.

Все эти вопросы будут еще раз подробно освещены на встрече 1 июня.