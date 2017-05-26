Сегодня, 26 мая, на берегу Коркинского озера подвели итоги областного этапа Детского экологического фестиваля «Мастер-класс от егеря». Победителями были признаны четыре команды. Первое место в состязании заняли ученики МОУ СОШ № 2 города Всеволожска, на втором – гимназия № 363 Санкт-Петербурга, третье – у МОБУ
Финансами надо уметь управлять
Комитет финансов Ленинградской области еще в ноябре 2013 года утвердил Методику оценки качества управления муниципальными финансами поселений, муниципальных районов и городского округа 47-го региона.
Для проведения оценки качества в 2016 году были использованы данные отчета об исполнении бюджетов муниципальных образований, данные утвержденных на прошлый год бюджетов, информация налоговых органов, при этом учитывались соблюдение бюджетного законодательства, качество бюджетного планирования и многие другие критерии.
В результате итоговые наивысшие комплексные оценки качества управления финансами в Ленинградской области получили Тихвинский, Всеволожский и Киришский муниципальные районы – соответственно, 151, 148, 146 баллов, почти в полтора раза по баллам обойдя «аутсайдеров» (Ломоносовский, Тосненский и Сланцевский районы).
Среди городских поселений в десятку муниципальных образований, набравших наибольшее количество баллов, из нашего района никто не вошёл, а вот среди сельских поселений в десятку вошли Колтушское и Новодевяткинское муниципальные образования, получившие 147 и 144 балла.
На основании комплексной оценки качества каждому муниципальному образованию присвоена степень качества управления муниципальными финансами:
I – высокое качество управления, II – надлежащее качество управления и III – ненадлежащее качество управления. Самая низшая степень присваивается при несоблюдении требований бюджетного законодательства и отсутствии прозрачности бюджетного процесса.
По итогам 2016 года I степень качества присвоена: четырем муниципальным районам (Тихвинский, Всеволожский, Киришский и Волосовский муниципальный район), 15-ти городским и 24-м сельским поселениям.
Поздравляем комитет финансов администрации Всеволожского района (председатель Анна Геннадьевна ПОПОВА) и всех финансистов упомянутых выше поселений с высокой оценкой их деятельности!