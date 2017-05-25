21 мая в Сертолово прошёл Региональный этап Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут – 2017».

Местом общего сбора стала территория первой школы. Участники соревнований были поделены на 11 возрастных групп, каждой из которых предстояло пройти определённый регламентом километраж и взять определённое число контрольных пунктов (далее – КП). Так самым младшим группам М10 и Ж10 требовалось взять 10 КП на дистанции 1,5 км. А самым старшим ориентировщикам в группах М65 и Ж65 – 13 и 10 КП на дистанции в 2,8 и 2,5 км. На прохождение дистанции отводилось всего по 25 минут, так что спортсменам необходимо было не только быстро бежать, постоянно сверяясь с выданной на старте картой, но и не менее быстро принимать верные решения, чтобы не терять драгоценного времени и не брать КП в неверной последовательности.

На старты в этот день вышли порядка 500 человек. Были представлены все центры Ленинградской области, на базе которых активно развивается спортивное ориентирование: Всеволожск, Сертолово, Кузьмолово, Новое Девяткино, Приозерск, Кириши, Выборг, Сосновый Бор. Большое количество участников приехали из Санкт-Петербурга. Детям в возрасте до 8 лет, которые ещё и знать не знали о таком виде спорта, скучать тоже не пришлось: на отдельной территории организаторы собрали лабиринт, составленный из небольших ограждений.

А с подробными результатами соревнований можно ознакомиться по адресу http://o-site.spb.ru/_races/170521/170521_rez_RA.htm.

Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото автора