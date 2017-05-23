Ленинградская область станет «грибной столицей» России

Агропромышленный холдинг «Выборжец», базирующийся во Всеволожском районе, вложит 4 млрд рублей в инвестиционный проект строительства завода по выращиванию шампиньонов.

О своих планах руководство компании доложило в рамках рабочей встречи с заместителем председателя правительства Ленинградской области Сергеем Яхнюком.

Как сообщает комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, компания будет выращивать 10 тысяч тонн грибов в год. Проект также включает создание компостного цеха для производства грунта объемом более 30 тысяч тонн в год. Новое производство пополнит список импортозамещающих – специальный грунт для выращивания шампиньонов пока в России не производится.

Первая очередь предприятия будет готова в 2018 году, вторую планируется запустить в 2019-м. В новом цеху будет занято около 300 рабочих.

Выход завода на проектную мощность позволит Ленинградской области занять половину всего грибного рынка России. Сегодня хозяйства области выращивают 1,4 тысячи тонн шампиньонов, более 200 тонн вешенок.