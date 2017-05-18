Александра Дрозденко вошел в состав футбольной команды «Тосно» под номером 47

18 мая в средней школе «Центр образования «Кудрово» состоялась встреча губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с игроками и тренерским составом футбольного клуба «Тосно», обеспечившим себе выход в российскую премьер-лигу.

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя правительства Ленобласти по безопасности Андрей Бурлаков, председатель комитета по физкультуре и спорту Ленобласти Геннадий Колготин, президент общественной организации «Региональная спортивная федерация футбола Ленинградской области» Борис Пайкин, генеральный директор ФК «Тосно» Вячеслав Матюшенко, главный тренер ФК «Тосно» Дмитрий Парфенов и другие официальные лица.

Встреча началась с экскурсии по новой школе. Гости и футболисты осмотрели бассейн, столовую и учебные помещения, оборудованные по самым современным стандартам. После экскурсии состоялось расширенное совещание по проблемам развития футбола в Ленобласти. В ходе обмена мнениями Александр Дрозденко сообщил, что в регионе уже разработан и проходит экспертизу проект тренировочной базы в Тосно со спортивным интернатом для детей, в бюджете области на реализацию проекта уже заложено более 200 млн рублей.

Также губернатор сообщил о том, что достигнута договоренность с «Зенитом», и в следующем футбольном сезоне «Тосно» будет играть на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, что соответствует нынешнему высокому статусу команды. Ведь футбольный клуб «Тосно» стал первой в истории Ленобласти командой, пробившейся в премьер-лигу.

В конце встречи Александр Дрозденко поздравил футболистов с замечательной победой и вручил им подарочные книжные издания. Футболисты не остались в долгу – они подарили губернатору вымпел, футбольный мяч с автографами всех членов команды и приняли губернатора в состав «Тосно». На фирменной футболке, подаренной губернатору, красуется номер 47.

Конечно, учащиеся школы не отпустили игроков команды «Тосно» просто так. После завершения деловой части мероприятия команды начинающих и профессиональных футболистов встретились на новом школьном стадионе и сыграли потрясающий футбольный матч. Надо отметить, что ворота ФК «Тосно» при этом не остались сухими.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО