18 мая в средней школе «Центр образования «Кудрово» состоялась встреча губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с игроками и тренерским составом футбольного клуба «Тосно», обеспечившим себе выход в российскую премьер-лигу. В мероприятии также приняли участие заместитель председателя правительства Ленобласти по безопасности Андрей Бурлаков, председатель комитета по
Чей кот?
15 мая этот кот пострадал в ДТП на Колтушском шоссе. Спасен и подлечен в ветклинике Музея Кошки. По повадкам – домашний. Хозяева, если вы его ищете, то звоните своему коту по телефону: 8-981-185-09-58.
Не исключено, что если хозяева не сыщутся, то этому коту понадобится новый дом. Предложения рыжий кот принимает по тому же телефонному номеру.