15 мая этот кот пострадал в ДТП на Колтушском шоссе. Спасен и подлечен в ветклинике Музея Кошки. По повадкам – домашний. Хозяева, если вы его ищете, то звоните своему коту по телефону: 8-981-185-09-58.

Не исключено, что если хозяева не сыщутся, то этому коту понадобится новый дом. Предложения рыжий кот принимает по тому же телефонному номеру.