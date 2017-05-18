17 мая в Культурно-досуговом центре «Южный» прошла торжественная церемония вручения именных премий Главы администрации района «Парад звёзд». В этот день чествовали победителей и призёров олимпиад, юных спортсменов, воспитанников ДДЮТ и Детской школы искусств им. М.И. Глинки, а также их наставников: учителей и тренеров.

На открытии мероприятия с приветственным словом выступил глава районной администрации Андрей Низовский. Он напомнил, что «Парад звёзд» проводится на протяжении уже пятнадцати лет. Также глава района отметил заслуги учителей при подготовке школьников к олимпиадам и соревнованиям, поблагодарил их за нелегкий, но благородный труд.

Андрей Низовский лично вручал ребятам награды. Награждали школьников и заместитель главы администрации района Елена Фролова, и председатель комитета по образованию Ирина Федоренко. Подробнее о мероприятии читайте в следующем номере газеты «Всеволожские вести».

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА