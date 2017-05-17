Сегодня, 17 мая, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский подвел итоги фотоконкурса «Всеволожский район: все грани красоты». Выставка финалистов размещена на втором этаже Культурно-досугового центра «Южный».

Проведение конкурса приурочили к Году охраны окружающей среды. Главной целью стало привлечение внимания подрастающего поколения к красоте родного края.

В конкурсе приняли участие учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Всеволожского района 5–11 классов. Главный приз – новый фотоаппарат – достался Дарье Кузнецовой, ученице 10 класса Рахьинского ЦО за работу «Живая память».

«В первую очередь хочу поблагодарить всех участников. Сегодня здесь все – победители. Потому что вы подарили нам, посетителям вашей выставки, большое эстетическое удовольствие. У каждого из вас – свой особенный взгляд на красоту и самобытность нашей всеволожской земли. Вы знаете, что этот год объявлен в Ленинградской области Годом экологии. Но экология – это не только охрана наших лесов и рек. Экология – это образ жизни и образ мысли. Этот образ мысли рождается из умения видеть. Ведь защитить подлинную красоту живой природы можно только тогда, когда умеешь ее замечать и ценить. Вы все без исключения, конечно, обладаете таким даром. Желаю вам творческих успехов и новых побед!» – поздравил всех участников конкурса Андрей Низовский.