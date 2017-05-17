18 мая в средней школе «Центр образования «Кудрово» состоялась встреча губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с игроками и тренерским составом футбольного клуба «Тосно», обеспечившим себе выход в российскую премьер-лигу. В мероприятии также приняли участие заместитель председателя правительства Ленобласти по безопасности Андрей Бурлаков, председатель комитета по
Всеволожские школьники показали новые грани красоты родного района
Сегодня, 17 мая, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский подвел итоги фотоконкурса «Всеволожский район: все грани красоты». Выставка финалистов размещена на втором этаже Культурно-досугового центра «Южный».
Проведение конкурса приурочили к Году охраны окружающей среды. Главной целью стало привлечение внимания подрастающего поколения к красоте родного края.
В конкурсе приняли участие учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Всеволожского района 5–11 классов. Главный приз – новый фотоаппарат – достался Дарье Кузнецовой, ученице 10 класса Рахьинского ЦО за работу «Живая память».
«В первую очередь хочу поблагодарить всех участников. Сегодня здесь все – победители. Потому что вы подарили нам, посетителям вашей выставки, большое эстетическое удовольствие. У каждого из вас – свой особенный взгляд на красоту и самобытность нашей всеволожской земли. Вы знаете, что этот год объявлен в Ленинградской области Годом экологии. Но экология – это не только охрана наших лесов и рек. Экология – это образ жизни и образ мысли. Этот образ мысли рождается из умения видеть. Ведь защитить подлинную красоту живой природы можно только тогда, когда умеешь ее замечать и ценить. Вы все без исключения, конечно, обладаете таким даром. Желаю вам творческих успехов и новых побед!» – поздравил всех участников конкурса Андрей Низовский.