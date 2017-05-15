Всеволожский район снова в призёрах

В Гатчинском районе, в поселке Сиверский, прошли командные соревнования на Кубок Ленинградской области по настольному теннису среди мужчин и женщин.

В турнире приняли участие 16 команд из Ленинградской области. Мужская сборная команда Всеволожского района заняла второе место, в упорной борьбе уступив в финале спортсменам Подпорожского района. Женская сборная команда Всеволожского района стала бронзовым призером.

Соб. инф.

 

15 Май, 2017
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