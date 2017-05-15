Во вторник, 16 мая, в поселке Мурино распахнул двери новый детский сад. Здание возведено строительной компанией «Бонава», реализующей свои проекты в Ленобласти, по региональной программе «Соцобъекты в обмен на налоги». Детский сад рассчитан на 240 мест и, по словам генерального директора застройщика Марии Черной, в
Всеволожский район снова в призёрах
В Гатчинском районе, в поселке Сиверский, прошли командные соревнования на Кубок Ленинградской области по настольному теннису среди мужчин и женщин.
В турнире приняли участие 16 команд из Ленинградской области. Мужская сборная команда Всеволожского района заняла второе место, в упорной борьбе уступив в финале спортсменам Подпорожского района. Женская сборная команда Всеволожского района стала бронзовым призером.
Соб. инф.