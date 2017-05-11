Байкерские клубы Ленинградской области и Санкт-Петербурга отметили День Победы массовым мотопробегом. Колонна «железных коней» проехала по памятным местам на Дороге жизни. Среди мотоциклистов был и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

Маршрут мотоколонны и техники сопровождения проходил по Дороге жизни – единственной артерии, которая в годы войны сохраняла жизнь осажденному городу. Были запланированы две остановки у исторических мемориалов Дороги жизни – возле Румболовской горы и памятника «Разорванное кольцо». Финишировали байкеры возле мыса Осиновец, где они посетили исторический музей и Курган Славы.

– Мотопробег проводится с 2012 года и стал уже традицией, – отметила одна из участниц акции, представитель клуба «МотоВсеволожск» Камиля Ахмадиева. – Участие в нем – это возможность почтить память погибших, а также выразить огромную благодарность ветеранам. И нужно, чтобы Великая Отечественная война, которая все дальше уходит в историю, не забывалась. Особенно молодыми людьми.

– Несмотря на то что холодно и при такой погоде нельзя «расчехлять своих железных коней», байкерский сезон 2017 года был открыт, – рассказывает Камиля. – Открытие мотосезона состоялось 29 апреля. Байкеры из Всеволожска проехали до Дворцовой площади и присоединились к общегородской колонне двухколесной техники. Мотоциклы выстраиваются рядами и, пока байкеры общаются между собой, обсуждают планы на текущий сезон, все желающие могут рассмотреть байки и даже сфотографироваться.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона КРУПНОВА

