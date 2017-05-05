9 Мая во Всеволожске пройдет праздничное мероприятие «Ради жизни на земле», посвященное 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Основные мероприятия пройдут на Юбилейной площади и на Румболовском братском воинском захоронении: 10.00 – 11.00 – трансляция военного Парада Победы
Ограничения движения в День Победы
В связи с проведением в городе Всеволожске празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 9 мая 2017 года будет временно прекращено движение автотранспортных средств по маршрутам:
06.00–19.00 – выезд с ул. Нагорной на шоссе Дорога жизни;
10.00–23.30 – Всеволожский пр. – от пересечения с ул. Плоткина до пересечения с Октябрьским пр.
11.00–12.00 – Колтушское шоссе – от пересечения со Всеволожским пр. до пересечения с шоссе Дорога жизни.
11.00–12.00 – шоссе Дорога жизни – от пересечения с Колтушским шоссе до памятного знака «10 километр Дороги жизни».
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» просит жителей и гостей г. Всеволожска заранее выбирать альтернативные маршруты движения.