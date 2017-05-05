В связи с проведением в городе Всеволожске празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 9 мая 2017 года будет временно прекращено движение автотранспортных средств по маршрутам:

06.00–19.00 – выезд с ул. Нагорной на шоссе Дорога жизни;

10.00–23.30 – Всеволожский пр. – от пересечения с ул. Плоткина до пересечения с Октябрьским пр.

11.00–12.00 – Колтушское шоссе – от пересечения со Всеволожским пр. до пересечения с шоссе Дорога жизни.

11.00–12.00 – шоссе Дорога жизни – от пересечения с Колтушским шоссе до памятного знака «10 километр Дороги жизни».

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» просит жителей и гостей г. Всеволожска заранее выбирать альтернативные маршруты движения.