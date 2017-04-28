Микрорайон Южный ждет дорожное обновление

26 апреля в КДЦ «Южный» города Всеволожска прошло очередное заседание комитета местного самоуправления и Совета ветеранов микрорайона Южный. Актуальные вопросы с жителями обсудили глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, глава администрации города Всеволожск Сергей Гармаш, депутат Законодательного собрания Ленобласти Александр Матвеев, а также депутаты города Всеволожска.

Основными темами встречи стали благоустройство микрорайона, состояние дорог, обустройство второго выезда на Колтушское шоссе, а также организация работы общественного транспорта, в том числе строительство разворотного кольца для автобусов и остановок, сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района.

На сегодняшний день второй выезд на Колтушское шоссе уже работает, к осени там будет установлено освещение и долгожданный светофор, который позволит существенно увеличить пропускную способность этой важной для микрорайона транспортной артерии. Уже в октябре подрядчики закончат работы по ул. Крымская. Реконструкция дорожного покрытия и устройство остановок для транспорта позволит реализовать новые варианты движения автобусов, удобные для жителей.

В рамках программы «Безопасный город», реализация которой продолжится по мере выделения областного финансирования, в Южном появятся новые камеры наблюдения. На сегодняшний день в микрорайоне уже работают шесть камер, информация с которых не раз помогла в расследовании противоправных действий и при разборе дорожно-транспортных происшествий.

В центре внимания оказался и Всеволожский проспект и Аэропортовская улица, состояние дорожного покрытия которых не выдерживает никакой критики. Сергей Гармаш заверил, что как только дорога просохнет после обильных весенних дождей, там будет проведен ямочный ремонт, а в конце мая начнется капитальный ремонт 300-метрового участка в районе складской зоны.

В ходе обсуждения перспективных проектов глава администрации района Андрей Низовский обратился к собравшимся с вопросом о том, как они относятся к планам восстановления старой дороги, которая идет через кладбище, мимо Ржевского аэропорта на Рябовское шоссе. И получил единодушную поддержку присутствующих, так как по мнению большинства, это оптимальное решение для быстрого выезда из Южного в Санкт-Петербург, который будет особенно востребован в период строительства виадука через железнодорожные пути на Колтушском шоссе.

Отвечая на вопросы о развитии социальной инфраструктуры, Андрей Низовский сообщил, что в мае заканчивается проектирование школы на 1 100 мест. Она войдет в федеральную программу и будет построена за счет федеральных средств через два года. Участок под строительство выделен. Кроме того, на территории 7-й школы может появиться второе здание, что позволит увеличить количество мест для учеников до 2 200. Сейчас объявлены торги на проектирование.