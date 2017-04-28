27 апреля в здании Санкт-Петербургского государственного университета состоялась ставшая уже традиционной церемония чествования победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников Ленинградской области 2016 – 2017 учебного года.

Делегацию от Всеволожского района представляли председатель комитета по образованию администрации Всеволожского района Ирина Федоренко и 48 обучающихся. Из них – 14 победители, 55 – призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (по 21 олимпиаде).

Лучшими учебными заведениями Всеволожского района по итогам участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады в этом учебном году признаны Лицей № 1 г. Всеволожска и Кузьмоловская СОШ № 1. Руководителям этих школ Сергею Федулову и Наталье Борцовой были вручены благодарственные письма комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

Как педагог-наставник Всеволожский район представлял Владимир Филянкин, учитель физической культуры Колтушской СОШ им. ак. И.П. Павлова. За неоднократную подготовку победителей и призеров регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады ему также было вручено благодарственное письмо комитета общего и профессионального образования Ленобласти.

На открытии церемонии с приветственным словом выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона отметил, что в областном этапе российской олимпиады приняло участие более 1,5 тысячи школьников. Победу одержали 56 старшеклассников, 330 ребят признаны призерами. Лучшие результаты показали школьники из Гатчинского, Всеволожского, Выборгского, Тихвинского районов и Сосновоборского городского округа.

Соб. инф.

Фото Светланы УСИК