На участке КАД в районе транспортной развязки с Колтушским шоссе до начала июня закроют движение по двум полосам.

Ограничение пропускной способности будет введено в связи с работами по замене деформационного шва в районе транспортной развязки на внутреннем кольце КАД км 45+606, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены, с ограничением пропускной способности в два этапа. В период с 13 по 22 мая будет организованно перекрытие первой, второй полос движения и полосы безопасности, а с 22 мая по 1 июня перекрытие третей и четвёртой полос движения. На период перекрытия двух полос по оставшимся будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», – рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры и сигнальный прицеп прикрытия. Также будет смонтированы сигнальные фонари дежурного освещения и установлены технические средства фото- и видеофиксации с информационным табло.