В ходе заседании правительства Ленобласти состоялась церемония награждения лидеров качества управления муниципальными финансами.

Муниципальные образования, достигшие наилучших показателей по оценке качества финансового менеджмента за 2016 год, получат дотации из областного бюджета на общую сумму 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти. Премиальные средства будут направлены муниципалитетами на решение вопросов местного значения.

Комитет финансов Ленинградской области ежегодно проводит мониторинг качества управления муниципальными финансами. Учитываются показатели, характеризующие финансовое положение муниципальных образований, соблюдение ими бюджетного законодательства. Важной новацией 2016 года стала усовершенствованная методика, согласно которой при градации муниципалитетов усилено значение публичности управления муниципальными финансами.

Лидерами среди муниципальных районов (городского округа) по итогам оценки качества управления муниципальными финансами за 2016 год стали: Тихвинский район (1 место), Всеволожский район (2 место) и Киришский район (3 место).

Среди городских поселений: Киришское городское поселение (1 место), Подпорожское городское поселение (2 место) и Кингисеппское городское поселение (3 место).

Лучших результатов среди сельских поселений достигли: Торковичское сельское поселение (1 место), Доможировское сельское поселение (2 место) и Елизаветинское сельское поселение (3 место).