Лес – достояние общее

21 апреля в мкр Мельничный Ручей г. Всеволожска, на углу пр. Грибоедова и Южного шоссе, местные жители обнаружили вырубку соснового леса и недавно возведенный забор. Менее чем в 15 метрах от забора расположена особо охраняемая природная территория «Колтушские высоты».

Как свидетельствует депутат Всеволожского городского совета (округ № 18) Максим Олешко, в 9 утра на его мобильный телефон буквально обрушился шквал звонков. Люди с возмущением говорили о варварской вырубке леса в заповедной зоне и требовали срочного вмешательства в эту ситуацию.

В 9.30 депутат прибыл на место, где уже вовсю «кипела работа»: наёмные рабочие валили сосны и строили забор. На требования Максима Олешко объяснить правомерность предпринимаемых действий представитель собственника участка предъявил копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости, согласно которой земельный участок (кадастровый номер 47:09:0101001:113) относится к Колтушскому сельскому поселению и имеет вид разрешенного использования – для индивидуальной жилой застройки. Никаких иных документов у представителя «собственника» участка не было, в том числе разрешений на порубку леса и ведение строительных работ.

Обратим внимание на то, что на официальном сайте Росреестра имеются данные, что вся лесная территория между пр. Грибоедова и границей Колтушского поселения уже поделена на несколько кадастровых участков (номера: 47:09:0101001:111, 47:09:0101001:112, 47:09:0101001:27, 47:09:0101001:28), все они также относятся к Колтушскому поселению и имеют вид разрешенного использования – под индивидуальную жилую застройку.

При этом согласно карте градостроительного зонирования Колтушского сельского поселения, опубликованной на официальном сайте, все эти участки относятся к МО «Город Всеволожск». Согласно схеме функционального зонирования Всеволожска данная территория является землями лесного фонда.

Благодаря решительным действиям депутата Максима Олешко на место был сразу же вызван наряд полиции, и все работы были приостановлены до выяснения обстоятельств дела.

Поскольку эти участки находятся на стыке двух муниципальных образований Всеволожского района, в известность сразу же был поставлен глава администрации Андрей Низовский, который прокомментировал сложившуюся ситуацию: «Конечно, попытка вырубки живописного участка леса на Южном шоссе, в непосредственной близости к любимым местам отдыха жителей Всеволожска, не может не волновать. Благодаря активности местных жителей и всеволожского депутата Максима Олешко вырубку удалось остановить. По данному факту проводится проверка и, я уверен, что выводы будут сделаны объективные. К сожалению, подобные случаи в районе отмечаются часто, как и случаи различных действий с земельными участками, которые относятся не только к сфере муниципального контроля, но и компетенции правоохранительных органов. Да, земля в районе привлекательна для бизнеса, но мы будем объяснять всем заинтересованным лицам и организациям, в том числе и очень настойчиво, что единственные правила, которые действуют в сфере выделения и использования земельных участков, – это закон. Понимающих эту простую истину становится все больше. Просто нужно над этим работать!»

Владимир ШЕМШУЧЕНКО