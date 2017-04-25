Предприниматели Ленинградской области получили первый собственный многофункциональный центр оказания государственных услуг.

Первый МФЦ для бизнеса открылся во Всеволожском районе. До конца 2017 года аналогичные «бизнес-офисы» распахнут свои двери в Гатчине, Тихвине, Киришах и Выборге, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

«Открытие многофункционального центра для предпринимателей — ещё один шаг на пути улучшения бизнес-климата в Ленинградской области. Для нас очень важно, чтобы обращение в службу «единого окна» стало для бизнесменов комфортным и полезным», — заявил в рамках церемонии открытия МФЦ заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский отметил, что Всеволожский район готов всегда оказывать помощь в организации работы МФЦ и подчеркнул важность открытия «единого окна» для предпринимателей.

В 6 окнах Всеволожского бизнес-офиса субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить более 100 государственных и муниципальных услуг, а также услуги кредитных организаций. В ближайшей перспективе их перечень пополнится до 170.

Для удобства предпринимателей услуги будут разделены на бизнес-траектории, соответствующие наиболее распространенным жизненным ситуациям: регистрация нового бизнеса или индивидуального предпринимателя, получение субсидий и льгот, подготовка к выходу на экспортные рынки, получение услуг кредитования.

Пилотный проект развития сети специализированных МФЦ для предпринимателей в Ленинградской области реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ.