21 апреля в мкр Мельничный Ручей г. Всеволожска, на углу пр. Грибоедова и Южного шоссе, местные жители обнаружили вырубку соснового леса и недавно возведенный забор. Менее чем в 15 метрах от забора расположена особо охраняемая природная территория «Колтушские высоты». Как свидетельствует депутат Всеволожского городского
Новый офис МФЦ открыл двери для бизнеса
Предприниматели Ленинградской области получили первый собственный многофункциональный центр оказания государственных услуг.
Первый МФЦ для бизнеса открылся во Всеволожском районе. До конца 2017 года аналогичные «бизнес-офисы» распахнут свои двери в Гатчине, Тихвине, Киришах и Выборге, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.
«Открытие многофункционального центра для предпринимателей — ещё один шаг на пути улучшения бизнес-климата в Ленинградской области. Для нас очень важно, чтобы обращение в службу «единого окна» стало для бизнесменов комфортным и полезным», — заявил в рамках церемонии открытия МФЦ заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.
Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский отметил, что Всеволожский район готов всегда оказывать помощь в организации работы МФЦ и подчеркнул важность открытия «единого окна» для предпринимателей.
В 6 окнах Всеволожского бизнес-офиса субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить более 100 государственных и муниципальных услуг, а также услуги кредитных организаций. В ближайшей перспективе их перечень пополнится до 170.
Для удобства предпринимателей услуги будут разделены на бизнес-траектории, соответствующие наиболее распространенным жизненным ситуациям: регистрация нового бизнеса или индивидуального предпринимателя, получение субсидий и льгот, подготовка к выходу на экспортные рынки, получение услуг кредитования.
Пилотный проект развития сети специализированных МФЦ для предпринимателей в Ленинградской области реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ.