Во Всеволожском районе прошла первая этой весной торжественная отправка призывников на службу в армию. В военные части поедут 17 новобранцев. Ребята отправятся служить в Национальную гвардию, военно-воздушные силы, военно-космические и авиационные и сухопутные части Ленинградской области, а также на Северный флот.

Как отмечали силовики, ребята пришли к военкомату на несколько часов раньше назначенного срока. И это свидетельство того, что престиж службы в армии продолжает расти. Сегодня государство делает также ставку на профессиональные войска. Многие из ребят уже определили эту профессию как дело их жизни.

– Сегодня в вашей жизни наступает новая веха, – отметил заместитель председателя совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район», председатель призывной комиссии Вячеслав Кондратьев. – Путь, который вам придется пройти, нелегок. Уверен, что вы с честью справитесь со всеми трудностями, ведь вам будут помогать новые друзья. Не зря о воинском братстве ходят легенды. Служба в вооруженных силах – это прекрасное время, вы станете мужественными, из юношей превратитесь в настоящих мужчин. Как отец, я желаю, чтобы вы служили с честью и, исполнив свой долг, вернулись домой.

После выступления почетных гостей и артистов ребятам дали время на прощание.

Весенний призыв в России стартовал 1 апреля, а закончится 15 июля. В армию необходимо призвать 142 тысячи парней в возрасте от 18 до 27 лет. По данным Министерства обороны РФ, в их числе около 22 тысяч ребят, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА