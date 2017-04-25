21 апреля в мкр Мельничный Ручей г. Всеволожска, на углу пр. Грибоедова и Южного шоссе, местные жители обнаружили вырубку соснового леса и недавно возведенный забор. Менее чем в 15 метрах от забора расположена особо охраняемая природная территория «Колтушские высоты». Как свидетельствует депутат Всеволожского городского
Экологическая контрольная для всеволожских школьников
22 апреля во Дворце детского творчества Всеволожского района состоялась муниципальная учебно-практическая конференция школьников «Экопрактикум» на тему: «Оценка экологического состояния Школьного озера». Мероприятие было приурочено к Году экологии. В работе конференции приняли участие 36 учащихся из 12 школ Всеволожского района.
Организаторы конкурса, педагоги отдела эколого-биологического образования, предварительно распределили участников по секциям таким образом, чтобы в каждой секции были учащиеся из разных классов и школ. Это стало своеобразным испытанием для ребят, ведь соревноваться в команде с незнакомыми участниками довольно сложно. Исследование выполнялось в два этапа: первый проходил на улице с картой Школьного озера, где участникам предстояло вместе со своими руководителями, определить точки исследования, рельеф, растения, следы жизнедеятельности животных, взять забор воды и сделать фотографии объектов исследования. Второй этап – в помещении, команды под чутким руководством кураторов формулировали цель, задачи, выводы и оформляли работу в виде презентации.
Учащиеся должны были выполнить работу в течение часа, потом проходила защита своей исследовательской работы в виде презентации.
Все команды, несмотря на плохие погодные условия, в этот день шёл снег с дождем, и на то, что они впервые работали вместе в незнакомом составе, смогли быстро сориентироваться, понять смысл задания и выполнить его.
В конце мероприятия все участники получили дипломы, поощрительные призы и благодарственные письма.
Фото Яны ИВАНОВОЙ