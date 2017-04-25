22 апреля во Дворце детского творчества Всеволожского района состоялась муниципальная учебно-практическая конференция школьников «Экопрактикум» на тему: «Оценка экологического состояния Школьного озера». Мероприятие было приурочено к Году экологии. В работе конференции приняли участие 36 учащихся из 12 школ Всеволожского района.

Организаторы конкурса, педагоги отдела эколого-биологического образования, предварительно распределили участников по секциям таким образом, чтобы в каждой секции были учащиеся из разных классов и школ. Это стало своеобразным испытанием для ребят, ведь соревноваться в команде с незнакомыми участниками довольно сложно. Исследование выполнялось в два этапа: первый проходил на улице с картой Школьного озера, где участникам предстояло вместе со своими руководителями, определить точки исследования, рельеф, растения, следы жизнедеятельности животных, взять забор воды и сделать фотографии объектов исследования. Второй этап – в помещении, команды под чутким руководством кураторов формулировали цель, задачи, выводы и оформляли работу в виде презентации.

Учащиеся должны были выполнить работу в течение часа, потом проходила защита своей исследовательской работы в виде презентации.

Все команды, несмотря на плохие погодные условия, в этот день шёл снег с дождем, и на то, что они впервые работали вместе в незнакомом составе, смогли быстро сориентироваться, понять смысл задания и выполнить его.

В конце мероприятия все участники получили дипломы, поощрительные призы и благодарственные письма.

Фото Яны ИВАНОВОЙ