«Звёздочки» на сцене

С 11 по 21 апреля на базе Центра «Ладога» проходил фестиваль детского творчества «Звёздочки» среди воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках фестиваля проходила областная выставка-конкурс «Умелец дома». Фестиваль был организован комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области совместно с Центром «Ладога» и Ленинградским областным отделением «Российский детский фонд». В мероприятии приняли участие 389 детей-сирот из 28 интернатных учреждений Ленинградской области.

Программа фестиваля была насыщенной и многообразной. Конкурсанты показывали танцевальные номера, театральные постановки, читали стихи известных писателей, исполняли вокальные произведения и играли на музыкальных инструментах.

От Всеволожского района в конкурсе принимала участие Всеволожская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы». Она заняла 2 место в вокальной номинации. Творческие коллективы этого учреждения и Юкковской школы-интерната награждены специальными призами «За мастерство исполнения».

В выставке «Умелец дома» Никита Абрамов, воспитанник Всеволожской школы-интерната, занял 2 место в номинации «Мягкая игрушка».

Арина Крапивина, воспитанница Юкковской школы-интерната, заняла 2 место в номинации «Художественное конструирование из бумаги».

Члены жюри отмечают хорошие выступления воспитанников учреждений во всех номинациях фестиваля и выражают благодарность руководителям учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей области.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА