или Кое-что новое о редкостях и раритетах земли ленинградской

18 апреля мировая общественность отмечала Международный день охраны памятников и исторических мест, который был учрежден ЮНЕСКО в 1982 году. Инициаторами этого праздника стали ученые, архитекторы, реставраторы, государственные деятели, занимающиеся сохранением и приумножением памятников истории. О них и шла речь на пресс-конференции в ТАСС, состоявшейся в этот праздничный день, о котором мы пока не так уж много и знаем. Еще меньше, оказывается, мы знаем, почему тот или иной объект является памятником культурного наследия, а другой таковым не является.

Журналисты СМИ Санкт-Петербурга и Ленинградской области, приглашенные к диалогу комитетом по культуре 47-го региона, задали немало деловых, острых и даже наивных вопросов председателю комитета Е.В. Чайковскому и директору Выборгского музея-заповедника, депутату ЗакСа Ленобласти В.О. Цою. Вопросы, интересующие жителей Всеволожского района, задавала и корреспондент газеты «Всеволожские вести» Татьяна ТРУБАЧЕВА.

Выяснилось много интересных и даже неожиданных фактов. Оказывается…



Чтобы стать памятником

…надо пройти долгий путь. Евгений Валерьевич Чайковский привел несколько красноречивых цифр, чтобы мы с вами понимали не только масштаб работ по сохранению памятников культурного наследия, но и масштаб проблем, связанных с их сохранением.

Е.В. Чайковский. В Ленинградской области более пяти тысяч памятников истории и культуры. Для себя мы называем их «объектами культурного наследия», в отличие от памятников новых, которые еще не являются объектами культурного наследия. Иногда это так называемый «новодел», а иногда это достаточно известные объекты, но не оформленные должным образом. Сейчас я поясню, что имеется в виду, но сначала еще несколько цифр: у нас только памятников федерального значения около шестисот, включая археологические. Более полутора тысяч памятников регионального значения и большое количество так называемых «выявленных памятников». Вот три категории памятников, которые мы охраняем и поддерживаем в должном состоянии. Во всяком случае, мы обязаны это делать. При этом мы готовим на них документы, оформляем паспорта, определяем границы памятника, территории зон охраны, и даже такая функция у нас есть, как возможность наказать нерадивого собственника или какое-то третье лицо за ненадлежащее состояние памятника и нанесенный урон объекту культурного наследия.

Отвечая на ваш вопрос, что такое «вновь выявленный памятник», – это тот памятник, который еще не приобрел статуса федерального, регионального или местного значения. Мы его как бы… не видим, он не имеет статуса, паспорта и он такой… знакомый нам незнакомец.

Но в том случае, если по решению нашего органа или даже по заявлению заинтересованных граждан, краеведов, ученых мы решаем, что этот объект достоин называться памятником, он подпадает под государственную охрану. Но это долгий путь. После всех этих обязательных процедур необходимо провести историко-культурную экспертизу, то есть исследовать историю этого памятника, его художественно-культурное и историческое значение. А уже исходя из этих данных, определить его статус. Эта процедура на самом деле достаточно длительная, трудозатратная, в том числе и финансово, потому что и экспертиза стоит больших денег, и это достаточно кропотливая и очень ответственная работа для экспертов, которых мы привлекаем. Но мы эту работу сейчас проводим очень активно – с той целью, чтобы каждый памятник, грубо говоря, «пересчитать», на каждый памятник выдать документ, то есть паспорт, определить его статус и внести его в Единый государственный реестр.

Вторая часть нашей работы – это реставрация памятников. Не менее сложная, ответственная и еще более затратная по финансам. В последние годы мы кардинально изменили подход к этому процессу: если раньше на реставрацию памятников выделялось не более десятка миллионов рублей, то сейчас счет идёт на сотни миллионов. Почти полмиллиарда выделяется из областного бюджета, большую поддержку нам оказывает федеральный бюджет, соответственно выделяя деньги на объекты, которые находятся в собственности РФ. Сейчас особое внимание – объектам реставрации в городе Выборге, где начата и активно продолжается масштабная реставрация множества объектов, начиная от фортификационных валов, трех башен – Святого Олафа, Часовой и башни Ратуши. Впрочем, о Выборге и перспективах, связанных с его объектами реставрации, подробнее расскажет Владимир Олегович Цой, директор музея-заповедника и депутат ЗакСа Ленинградской области, который входит в комиссию по образованию, науке, культуре, туризму и спорту.

Выборгская рапсодия

…Если вы, читатель, ни разу в жизни не побывали в Выборге, не посетили достопримечательность № 1 не только на Карельском перешейке, но и на всем Северо-Западе – Выборгский замок, то вы, как говорится, многое потеряли. Основанный и укрепленный шведами более 720 лет назад, он дал жизнь городу Выборгу, название которого в переводе с древнескандинавского означает «Святой город». За Святой город, то есть за северо-западные границы, постоянно шла война всех со всеми: шведы, русские, финны, православные, католики и лютеране – все перебывали здесь, поучаствовали в сражениях и переделе территорий. Пока в 1710 году «птенцы гнезда Петрова» во главе с самим императором не поставили точку в многовековой борьбе за Святой город. И 12 июня 1710 года над старинной башней Святого Олафа был поднят Российский флаг, а в 1721 по Ништадтскому миру к России отошла вся область Ингрии с главным городом – Выборгом.

Выборгский же замок на протяжении всей своей многовековой истории неоднократно перестраивался, меняя деревянные одежды на каменные, обрастая фортификационными сооружениями и наращивая мощь и красоту. Ветшал, разрушался, не раз горел на протяжении всего XVIII и XIX веков. Особенно страшным был пожар в августе 1856 года: башня Cвятого Олафа выгорела внутри полностью. И только тогда по личному повелению Александра III и под руководством инженер-полковника Лезедова в 1891–1894 гг. была проведена реконструкция и реставрация замка, которая дала ему вторую жизнь. Это была первая масштабная реконструкция на Северо-Западе, а может быть, и в России. А чтобы понять душу старого Святого города, нужно обязательно подняться на самый верх башни Святого Олафа, выйти на смотровую площадку, и вот оттуда как на ладони виден весь старый Выборг, «разрезанный улицами на ломти, как праздничный торт». Видны островки и лесные дали Карельского перешейка. Красота!.. И от этой красоты захватывает дух…

– Только сейчас вы на башню Святого Олафа не подниметесь, – пояснил сегодняшнюю ситуацию директор Выборгского музея-заповедника Владимир Олегович Цой.

– Уже говорилось, что идет полномасштабная реставрация всех трех башен, поэтому башня Святого Олафа сейчас вся в лесах. Кроме того, если вы откроете портал госзакупок, то увидите, что объявлены конкурсы на производство работ по реставрации фортификационных валов Выборгского замка – один конкурс на 30 с лишним миллионов, другой почти на 50. Объявлены конкурсы на проектирование ряда объектов, которые не вошли в предыдущие годы, в том числе проектирование ряда объектов в исторической части Выборга. Также в этом году мы начинаем ряд работ в Выборгском замке по линии Международного банка реконструкции и развития, которое финансируется по соглашению с Министерством культуры РФ, и эта процедура намного сложнее и отличается от той, которая проводится по 44-му Федеральному закону. В настоящее время Международный банк реконструкции и развития приступает к реализации крайне важного и большого проекта в парке Монрепо. Конкурс объявлен. Первый этап уже завершен, и сейчас идет второй этап – выбор подрядчика. И я надеюсь, что через два – два с половиной года Монрепо, как один из прекраснейших ландшафтных парков России, примет на своей территории гостей.

Обязательно хотелось бы сказать, что в результате обращений властей и депутатов Выборгского района достаточно большие средства в рамках программы капитального ремонта планируется выделять, начиная с марта 2017 года, на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, находящихся в исторической части Выборга. Губернатором принято это решение, и мы уже сейчас находимся на таком этапе, когда идет прохождение некоторых обязательных процедур. В прошлом году комитетом по культуре была проведена большая работа, чтобы обеспечить документами более 70-ти зданий на территории исторического поселения. Мы впервые пошли на такой шаг, это очень важно, и я объясню, почему так важен этот новый опыт: в исторической части города большое количество многоквартирных домов, стоящих под грифом памятников как федерального, но больше регионального значения. Они были в статусе вновь выявленных объектов, и в прошлом году комитет впервые в истории обеспечил все эти здания необходимыми документами, с точки зрения охраны памятников, и у нас – опять же впервые! – появилась возможность придать им охранный статус, разработать проектно-сметную документацию, которая в соответствии с федеральными законами должна пройти историко-культурную государственную экспертизу, и можно будет выделять средства на их реконструкцию. О цене вопроса, которая вас всех интересует, говорить пока рано, так как, поймите, – это не типовые блочные или панельные дома-пятиэтажки, там каждый дом – индивидуален и уникален. И подход должен быть соответствующий.

И в тени приютинских аллей…

Да, пока только одно можно утверждать с полной уверенностью: если удастся осуществить данный проект, это настолько прибавит красоты и привлекательности старому Святому городу, что от туристов отбоя не будет. Впрочем, и сейчас Выборг, Выборгский замок идет под первым номером по количеству туристов.

По словам Е.В. Чайковского, особенно привлекательны для гостей древние крепости. Как уже говорилось, самые популярные – Выборгский замок и Старая Ладога. В Старой Ладоге, кроме того, можно воочию понаблюдать за работой археологов и реставраторов, которые нынче будут воссоздавать Раскатную башню. Музей, который находится в стенах крепости, на смотровой площадке башни планирует поставить сигнальную пушку, из которой будут стрелять по случаю важных событий.

Еще 28 самых известных музеев области объединены в Музейное агентство. Некоторые его филиалы вообще единственны в своем роде. Например, Ивангородский, в котором представлены произведения замечательного, «самого русского художника» Ивана Билибина. А по данным прошлого года, самые посещаемые филиалы Музейного агентства – это крепость Корела в Приозерске, диорама «Прорыв блокады Ленинграда» в Марьине, «Дом станционного смотрителя» в Выре и Музей-усадьба «Приютино» в нашем Всеволожском районе. О судьбе Приютино и дальнейших перспективах его восстановления и развития наш корреспондент и задала вопрос председателю комитета Е.В. Чайковскому, поскольку барский дом и действующий в нем музей уже долгие годы остаются единственным, что было восстановлено из всех многочисленных построек Приютинской мызы.

Е.В. ЧАЙКОВСКИЙ. По Приютино мы сотрудничаем со Всемирным банком реконструкции и развития, и он представляет Министерству культуры займы как раз на проведение реставрационных и иных работ на объектах культурного наследия. Вам для информации: всего четыре области Российской Федерации участвуют в этих проектах с банком Всемирного развития, в том числе Ленинградская область. И у нас большой опыт сотрудничества с ними. Это очень хороший канал привлечения средств, потому что, скажу вам честно: всего бюджета области и всей нашей жизни не хватит, чтобы отреставрировать все памятники, находящиеся на территории Ленинградской области.

Конечно, Приютино – один из самых значимых объектов. Проект движется, как бы там ни было. Он прошел все согласования, все этапы, – просто у них очень длинная и сложная бюрократическая процедура в этом плане. Но уж когда все согласования и проверки завершены, все делается очень быстро. Вот такие у них национальные особенности. Можно и по-русски сказать: «Они долго запрягают, но быстро едут». У нас такой же проект еще один, парк Монрепо, о котором говорил Владимир Олегович. Тоже подготовительная работа долго шла, с 2012 года, но вот прошло пять лет, и в этом году строительная техника выйдет на объект, и он будет реставрироваться. Всего на парк Монрепо мы потратим два миллиарда, и только двести миллионов пойдет из бюджета Ленинградской области, а все остальное будут привлеченные средства. Поэтому перспективы у Музея-усадьбы «Приютино» тоже хорошие, если уж мы совместно со Всемирным банком и Министерством культуры РФ выбрали Приютино как объект повышенного внимания, мы планово и ведем эту работу. Не так быстро, как хотелось бы, но поверьте, сам процесс реставрации, восстановления утраченного порой не терпит суеты, как и «служенье муз!..

Кстати, 22 апреля, в День Земли, в Международную неделю Добра, в Приютино пройдет субботник, который организуют «Серебряные волонтеры». Эта структурное подразделение, входящее в НКО «Диалог поколений», уже не первый год оказывает помощь в уборке территории старинного Приютинского парка. «Серебряные волонтеры» приглашают всех земляков, неравнодушных к сохранению объектов культурного наследия, а также к чистоте и порядку, принять участие в Неделе Добра и в этой акции. Встреча на привокзальной площади на остановке 530 автобуса в 11 часов 30 минут 22 апреля. Ответственная – Надежда Константиновна, она будет в футболке с надписью «Серебряные волонтеры». Не упустите свой шанс поучаствовать в Неделе Добра в Международный день Земли.

А мы, журналисты, участвующие в пресс-конференции по случаю Международного дня охраны памятников и исторических мест, тоже старались не упустить свой шанс и задавали ответственным чиновникам самые разнообразные вопросы: какие объекты самые посещаемые и самые «ухоженные», а какие требуют срочной поддержки? Сколько «будет стоять в очереди» музей-усадьба великого композитора, создателя «Снегурочки» Римского-Корсакова, и как идет в целом ремонт и реставрация культурного наследия в области, и скоро ли откроется в деревне Кобрино домик няни Пушкина – Арины Родионовны? Как выяснилось, это любимый памятник председателя комитета по культуре Ленинградской области, и Евгений Валерьевич заверил, что на открытие этого памятника он обязательно пригласит журналистов. А что? Мы, конечно, приедем!

Фото Антона ЛЯПИНА из архива