18 апреля комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области объявил о начале конкурсного отбора для предоставления в 2017 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО).

Претендовать на получение субсидии могут СО НКО, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и осуществляющие свою деятельность на территории Ленинградской области.

Субсидии предоставляются организациям на реализацию социально значимых проектов, связанных с осуществлением уставной деятельности, виды которой предусмотрены федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и областным законом Ленинградской области от 29.06.2012 № 52-оз «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области».

Для участия в конкурсном отборе социально ориентированным некоммерческим организациям необходимо представить заявку, а также соответствовать условиям проведения конкурсного отбора.

Информация о проведении конкурсного отбора (включая сроки, условия

и форму заявки) размещена на сайте комитета http://press.lenobl.ru в разделе «Некоммерческие организации».

Конкурсные заявки принимаются до 17 мая 2017 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, каб. 3-87/1. Прием заявок осуществляется

с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 17.00. Контактный телефон: 8 (812) 577-14-03.