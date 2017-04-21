С 11 по 21 апреля на базе Центра «Ладога» проходил фестиваль детского творчества «Звёздочки» среди воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках фестиваля проходила областная выставка-конкурс «Умелец дома». Фестиваль был организован комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области совместно с
Стартовал конкурс для предоставления субсидий социально ориентированным НКО
18 апреля комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области объявил о начале конкурсного отбора для предоставления в 2017 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО).
Претендовать на получение субсидии могут СО НКО, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и осуществляющие свою деятельность на территории Ленинградской области.
Субсидии предоставляются организациям на реализацию социально значимых проектов, связанных с осуществлением уставной деятельности, виды которой предусмотрены федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и областным законом Ленинградской области от 29.06.2012 № 52-оз «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области».
Для участия в конкурсном отборе социально ориентированным некоммерческим организациям необходимо представить заявку, а также соответствовать условиям проведения конкурсного отбора.
Информация о проведении конкурсного отбора (включая сроки, условия
и форму заявки) размещена на сайте комитета http://press.lenobl.ru в разделе «Некоммерческие организации».
Конкурсные заявки принимаются до 17 мая 2017 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, каб. 3-87/1. Прием заявок осуществляется
с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 17.00. Контактный телефон: 8 (812) 577-14-03.