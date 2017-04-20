19 апреля состоялась рабочая поездка главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского, целью которой стал мониторинг состояния дорог в поселениях района. В поездке приняли участие заместители главы администрации Сергей Пирютков и Сергей Ладыгин, а также депутат ЗакСа Александр Матвеев.

Участники совещания побывали в п. Романовка и п. Щеглово, где в утренние часы пик люди в буквальном смысле штурмуют автобусы. Здесь же была дана оценка состоянию дорог и намечены пути улучшения обеспечения населения общественным транспортом.

План реализации одного из предложений озвучил Александр Матвеев: «Самый оптимальный вариант обеспечить людям комфортный доступ к железнодорожным станциям – это организация автобусного сообщения между платформами Малая Романовка и Щеглово. При осуществлении проекта люди из этих поселений смогут в часы пик комфортно добираться до остановок электропоездов. Территории возле этих железнодорожных платформ позволяют устроить здесь «разворотные кольца» для автобусов. После выполнения необходимых инженерно-дорожных работ я готов лично взяться за организацию движения пассажирского автотранспорта между этими объектами».

Отметим, что сельхозугодья бывших коллективных хозяйств в настоящее время активно застраиваются, что ещё более усугубляет существующую ныне транспортную проблему.

Участники рабочей поездки побывали и на железнодорожной станции Мельничный Ручей в г. Всеволожске, куда с октября прошлого года стали ходить из Санкт-Петербурга комфортабельные электропоезда «Ласточка». Многие жители п. Романовка и п. Щеглово мечтают о том, чтобы у них появилась возможность быстро добираться из мест проживания до этой станции, где движение электропоездов более интенсивное.

Не обошли вниманием руководители района и области и находящийся в завершающей стадии проектирования будущий виадук над железнодорожными путями на Колтушском шоссе, строительство которого должно начаться в сентябре текущего года.

Завершилась рабочая поездка осмотром находящейся в настоящее время в нерабочем состоянии дороги, называемой в народе «дорогой на Ржевский аэропорт». Строительство и введение в эксплуатацию этой дороги позволит значительно разгрузить уже действующие автотрассы, поскольку появится возможность ехать параллельно Дороге жизни по направлению к мегаполису. Новая дорога также поможет разгрузить микрорайоны Южный и Бернгардовка г. Всеволожска.

Итоги подвел глава администрации Андрей Низовский: «Мы изучили возможность организации проходов и проездов от п. Романовка до железнодорожной платформы «Романовка», которая находится уже на территории Щегловского поселения.

Также мы осмотрели маршрут движения от станции Романовка до станции Мельничный Ручей и отметили, что эта автодорога загружена незначительно, что позволяет ставить вопрос об организации на ней движения пассажирского транспорта.

И последнее – нас очень заинтересовала так называемая дорога на Ржевский аэродром, хотя в настоящее время это всего лишь направление, но мы отнесёмся к превращению последнего в полноценную дорогу со всей серьёзностью».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО