С 11 по 21 апреля на базе Центра «Ладога» проходил фестиваль детского творчества «Звёздочки» среди воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках фестиваля проходила областная выставка-конкурс «Умелец дома». Фестиваль был организован комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области совместно с
До конца года в Кудрово появятся три детских сада
В Кудрово до конца года планируется ввести три детских сада для 550 дошколят. А уже 1 сентября новая школа на 700 мест распахнет двери перед муринскими школьниками. Новый объект позволит «разгрузить» школу в Новом Девяткино, которая сейчас работает в две учебные смены.
На строительных объектах с инспекцией побывал заместитель председателя областного правительства Михаил Москвин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.
«В Мурино с 2014 года построено 15 детских садов, девять из них уже работают, шесть готовятся к передаче в муниципальную собственность. Также до конца года планируется ввести еще пять дошкольных образовательных учреждений. Открытие этих садов позволит обеспечить местами детей от трех до семи лет», – сказал Михаил Москвин.