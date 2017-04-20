В Кудрово до конца года планируется ввести три детских сада для 550 дошколят. А уже 1 сентября новая школа на 700 мест распахнет двери перед муринскими школьниками. Новый объект позволит «разгрузить» школу в Новом Девяткино, которая сейчас работает в две учебные смены.

На строительных объектах с инспекцией побывал заместитель председателя областного правительства Михаил Москвин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

«В Мурино с 2014 года построено 15 детских садов, девять из них уже работают, шесть готовятся к передаче в муниципальную собственность. Также до конца года планируется ввести еще пять дошкольных образовательных учреждений. Открытие этих садов позволит обеспечить местами детей от трех до семи лет», – сказал Михаил Москвин.