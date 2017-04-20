18 апреля в администрации Всеволожского района состоялось заседание районного Совета председателей садоводств. В заседании приняли участие представители Совета союза садоводов района, специалисты Управления ветеринарии Ленинградской области, сотрудники отряда государственной противопожарной службы Всеволожского района и специалисты администрации района.

Очередное совещание посвятили актуальным вопросам безопасности на территории садоводств, сообщают в пресс-службе администрации Всеволожского района. Так, начальник государственного бюджетного учреждения «Станция по борьбе с болезнями животных» Леонид Кротов рассказал о профилактике особо опасных инфекционных болезней, общих для человека и животных:

– На сегодняшний день ситуация в Российской Федерации в отношении опасных инфекционных заболеваний животных остается достаточно напряженной. В частности, с начала 2017 года у нас регистрируются вспышки африканской чумы свиней и другие заболевания. Главная задача Управления ветеринарии заключается в том, чтобы предупредить заболевания, опасные как для животных, так и для людей. В связи с тем что массивы садоводств охватывают достаточно большую территорию, сотрудничество Управления с председателями садоводств необходимо.

Далее сотрудники пожарной службы Всеволожского района рассказали о способах обеспечения пожарной безопасности на территории садоводческих некоммерческих объединений. В частности, специалисты рекомендовали каждому садоводу иметь в доме огнетушитель, знать номер телефона ближайшей пожарной части, а также установить в доме пожарную сигнализацию.

Их выступление дополнил начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Всеволожского района Сергей Сигарев:

– Многое зависит от нас самих. Существуют правила пожарной безопасности, при соблюдении которых можно свести риск возникновения чрезвычайной ситуации к минимуму.