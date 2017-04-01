С 01.04.2017 года размер платы за доставку одного баллона бытового газа к месту, указанному потребителем, установлен в размере 286, 20 (двести восемьдесят шесть рублей 20 копеек) с учетом НДС.

Размер платы установлен согласно информации, предоставленной комитетом по топливно-энергетическому комплексу правительства Ленобласти, и на основании приказа ООО «ЛОГазинвест» № 62 от 20.03.2017 г. «О размере платы за доставку баллонного газа до потребителя», в целях возмещения транспортных затрат по доставке бытового газа в баллонах населению в соответствии с п. 79 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в домах, утвержденных постановлением правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354.