Удача сопутствует Всеволожскому району на XIII Сельских спортивных играх Ленинградской области. Прошло два соревнования в рамках сельских игр, и дважды команда Всеволожского района заняла первое место.

Газета «Всеволожские вести» уже писала о том, что 11 февраля в Пикалёво сборная Всеволожского района заняла первое место в соревнованиях по лыжным гонкам.

15 апреля в поселке Сиверский состоялись соревнования по настольному теннису, где команда Всеволожского района стала победителем. Следует отметить, что в соревнованиях по настольному теннису в рамках сельских спортивных игр мы стали победителями в первый раз.

Поздравляем команду теннисистов, которая полностью состояла из жителей МО Колтушское СП, причём некоторые спортсмены имели весьма солидный возраст. Но они очень постарались! В команду входили Николай Литвинов, Людмила Поскачёва, Галина Ермолина и капитан, он же тренер – Евгений Попов.

Людмила ОДНОБОКОВА