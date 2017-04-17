Вот уже 15 лет на весенних каникулах в Агалатовскую школу искусств съезжаются ученики 3–8 классов музыкальных школ для участия в Региональной олимпиаде по сольфеджио.

В этом году помериться своими силами в такой довольно сложной музыкальной дисциплине довелось юным музыкантам из Санкт-Петербурга, Ломоносовского района (п. Аннино), Всеволожского района (п. Лесколово, г. Сертолово, п. Агалатово, п. им. Морозова, п. Кузьмоловский, п. Колтуши), Приозерского района (г. Приозерск), Выборгского района (п. Рощино), Волосовского района (п. Бегуницы). Впечатляет не только география, но и количество участников – около 60 человек!

Ребята писали довольно сложную слуховую работу, включающую музыкальные одно- и двухголосные диктанты, интервальные и аккордовые последовательности, выполняли теоретические задания, пели с листа (т.е. без предварительной подготовки) незнакомые ранее мелодии.

Лучшие конкурсанты были удостоены звания лауреата олимпиады. Независимо от занятого места, все участники получили в подарок компакт-диски с записями классических музыкальных произведений.

Поздравляем учеников школ искусств Всеволожского района с впечатляющими результатами!

I место завоевали:

– Агалатовская школа искусств: Ульяна Шеломенцева, Татьяна Смирнова, Варвара Запорожец, Евгений Ветров (преподаватель Н.Е. Бородкина), Полина Михайлова (преподаватель И.В. Рогова);

– Сертоловская детская школа искусств: Олеся Волошина, Ксения Гринёва (преподаватель М.А. Халаджиева);

– Колтушская школа искусств: Лада Елесеенко (преподаватель Л.Ю. Визиренко);

– Кузьмоловская школа искусств, Лесколовское отделение: Валерия Караваева (преподаватель Л.А. Ведункина);

– Кузьмоловская школа искусств: Илья Локтионов (преподаватель М.С. Травкина);

– ДШИ Всеволожского района пос. им. Морозова: Даниил Виноградов (преподаватель Н.А. Головнина);

II место заняли:

– Агалатовская школа искусств: Анна Милютина (преподаватель Н.Е. Бородкина);

– Сертоловская детская школа искусств: Мария Плёнкина (преподаватель М.А. Халаджиева);

– Колтушская школа искусств: Надежда Ломтева (преподаватель Л.Ю. Визиренко);

III место занял ученик Кузьмоловской школы искусств Михаил Кузнецов (преподаватель М.С. Травкина).

Члены жюри с большой радостью и надеждой отметили возросший интерес к занятиям сольфеджио и высокий уровень знаний участников олимпиады.

Наталья БОРОДКИНА