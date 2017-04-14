В соответствии с ФЗ от 10.06.2006 г. № 76-ФЗ в Ленинградской области создана и работает, в количестве 10 человек, Общественная наблюдательная комиссия (далее ОНК) по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания. В 2017 году полномочия комиссии истекают и будет начата процедура выдвижения кандидатов в новый состав ОНК.

Вся подробная информация о ротации ОНК, а также рекомендации по выдвижению кандидатов в новый состав комиссии размещена на сайте Общественной палаты РФ https://www.oprf.ru/, сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района.

Вся информация о процедуре формирования нового состава ОНК доступна по следующей ссылке: https://www.oprf.ru/1449/2133/1536/