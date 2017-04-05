В рамках реализации мероприятий по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» открытой общественной оценке подлежат сферы культуры, образования, здравоохранения и социальной защиты. Каждое из указанных направлений сформировало общественные советы, свои критерии оценки учреждений, разработало анкеты соцопросов населения и формы обратной связи. Ежегодно каждый регион составляет список учреждений, которые подлежат независимой оценке качества, ее результаты проходят обязательное официальное опубликование. На сайтах профильных комитетов Ленинградской области можно найти всю необходимую информацию.

В сфере социального обслуживания населения Ленинградской области:

Подробную информацию о перечне организаций, подлежащих независимой оценке качества, критериях оценки, работе общественных советов и результаты оценки можно найти по ссылке – http://social.lenobl.ru/programm/otzenka_kachestva/organizatzii

Скачать анкету можно по ссылке – http://www.social.lenobl.ru/programm/otzenka_kachestva/yslygi

Заполненную анкету направлять на почту ktszn@lenreg.ru

В сфере здравоохранения Ленинградской области:

Подробную информацию о перечне организаций, подлежащих независимой оценке качества, критериях оценки, работе общественных советов и результаты оценки можно найти по ссылке – http://www.health.lenobl.ru/about/common_sovet/quality

Скачать анкету или заполнить ее онлайн можно по ссылке –

http://www.health.lenobl.ru/about/common_sovet/quality/anketa_1

Заполненную анкету направлять на почту rating.mo.lo@lo-miac.ru

В сфере культуры Ленинградской области:

Подробная информация о перечне организаций, подлежащих независимой оценке качества, – http://culture.lenobl.ru/

Анкеты для оценки качества услуг можно найти на официальных сайтах организаций культуры.

В сфере образования Ленинградской области:

Подробную информацию о перечне организаций, подлежащих независимой оценке качества, можно найти на сайте –

http://edu.lenobl.ru/about/sovet

Заполнить онлайн-анкету можно по ссылке –

http://edu.lenobl.ru/vote/kachestvo_edu

Оставить свой отзыв о конкретной организации одной из указанных четырех сфер, найти результаты оценки и другую полезную информацию можно на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях по адресу: http://www.bus.gov.ru/pub/home