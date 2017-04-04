Заманчивые предложения по организации летнего отдыха от ведущих туристических фирм России, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Греции, Кипра, Латвии, Словакии, Финляндии, Черногории, Эстонии были представлены на открытии XXV Международной туристской выставки «Отдых без границ». Мероприятие прошло с 31 марта по 2 апреля в «Ленэкспо». Всеволожский район на
Всеволожские хоккеисты завоевали бронзу в Архангельске
В дни весенних каникул, с 24 по 29 марта, в рамках Арктических зимних игр юные хоккеисты сборной Всеволожского района в составе команды ХФК «Всеволожск» приняли участие в традиционном XVII Всероссийском турнире Vodnik Open среди детских команд 2005–2006 года рождения в г. Архангельске.
В турнире приняли участие шесть команд из г. Архангельска, Архангельской, Мурманской и Ленинградской областей. Всеволожские ребята под руководством тренеров Владимира Гайдукова и Евгения Трофимова за три игровых дня отстаивали честь нашего региона в пяти играх. Набрав по четыре очка, команды «Юность» г. Плесецка, «Водник-2005-2» из Архангельской области, «Водник-2007» г. Архангельска и ХФК «Всеволожск» определили судьбу бронзовых медалей по результатам личных встреч. При равенстве очков обыграв в личной встрече команду «Юность» г. Плесецка со счетом 2:1, наша команда заняла бронзовые медали.
Л.В. ЗАЙЦЕВА