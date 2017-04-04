В дни весенних каникул, с 24 по 29 марта, в рамках Арктических зимних игр юные хоккеисты сборной Всеволожского района в составе команды ХФК «Всеволожск» приняли участие в традиционном XVII Всероссийском турнире Vodnik Open среди детских команд 2005–2006 года рождения в г. Архангельске.

В турнире приняли участие шесть команд из г. Архангельска, Архангельской, Мурманской и Ленинградской областей. Всеволожские ребята под руководством тренеров Владимира Гайдукова и Евгения Трофимова за три игровых дня отстаивали честь нашего региона в пяти играх. Набрав по четыре очка, команды «Юность» г. Плесецка, «Водник-2005-2» из Архангельской области, «Водник-2007» г. Архангельска и ХФК «Всеволожск» определили судьбу бронзовых медалей по результатам личных встреч. При равенстве очков обыграв в личной встрече команду «Юность» г. Плесецка со счетом 2:1, наша команда заняла бронзовые медали.

Л.В. ЗАЙЦЕВА